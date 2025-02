- Do roku 2032, czyli w siedem lat, zainwestujemy w polską kolej 180 mld zł. Łapię się za głowę, bo to naprawdę robi wrażenie i to nie jest inwestycja odłożona w czasie. Te inwestycje już się zaczęły, trwają - zapowiedział w poniedziałek premier Donald Tusk. Szef rządu posumował też budżet na tegoroczne inwestycje. - Będzie to ponad 650 mld zł (...) To jest kwota rekordowa, takiej jeszcze nie było w historii polskiej gospodarki - zapewniał.