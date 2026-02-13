W skrócie Premier Donald Tusk uczestniczy w spotkaniu tzw. koalicji chętnych podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Tusk rozmawiał z liderem węgierskiej opozycji Peterem Magyarem oraz zaplanował spotkanie z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem.

Podczas szczytu prezydent Wołodymyr Zełenski odbierze nagrodę dla narodu ukraińskiego, a laudację wygłosi Donald Tusk.

W Monachium na marginesie 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa rozpoczęło się posiedzenie tzw. koalicji chętnych. Uczestniczy w nim premier Donald Tusk. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów udostępniła zdjęcie z początku spotkania, na którym Tusk podaje rękę szefowi Rady Europejskiej Antonio Coście.

Spotkanie koalicji chętnych. Donald Tusk o szczegółach

Na fotografii widać też najważniejszych europejskich polityków. m.in. kanclerza Niemiec Friedricha Merza i premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. W tle znajduje się też sylwetka prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Wcześniej premier udzielił krótkiego wywiadu mediom, w którym mówił o priorytetach spotkania sojuszników. Jednym z nich jest kwestia pomocy dla broniącej się przed Rosją Ukrainy.

- Pokój jest dla Polski kluczowy, ale nie może oznaczać kapitulacji Ukrainy, bo to byłoby dla nas śmiertelne zagrożenie. Dlatego pomoc Ukrainie to dziś kwestia bezpieczeństwa Polski - powiedział szef rządu.

- Priorytetem będzie sytuacja Ukrainy, relacje transatlantyckie i pewne napięcia i turbulencje, jakich jesteśmy świadkami i uczestnikami wewnątrz NATO - zdradził Tusk.

Premier miał też okazję porozmawiać w cztery oczy m.in. z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem.

"Kluczem do bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego jest silna współpraca Szwecji i Polski. Pogłębimy naszą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, aby stawić czoła zagrożeniom, z którymi się mierzymy. Donald Tusk i ja i zgadzamy się chronić nasze wspólne interesy bezpieczeństwa, nad wodą i pod wodą" - poinformował szef szwedzkiego rządu po spotkaniu.

Monachium. Donald Tusk spotkał się z liderem węgierskiej opozycji

Premier zapowiedział, że w Monachium spotka się z liderem węgierskiej opozycji Peterem Magyarem. Po godz. 20 w mediach społecznościowych Tuska pojawiło się wspólne zdjęcie polityków. Magyar to lider partii TISZA i główny konkurent szefa rządu w Budapeszcie Viktora Orbana.

"Niektórzy chcieli zrobić z Warszawy Budapeszt. Dziś Budapeszt chce być jak Warszawa" - czytamy we wpisie nawiązującym do słów Jarosława Kaczyńskiego z 2011 roku. Przypomnijmy, na Węgrzech trwa kampania przed wyborami parlamentarnymi. Głosowanie zaplanowano na 12 kwietnia.

Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium. Wołodymyr Zełenski odbierze specjalną nagrodę

Spotkanie tzw. koalicji chętnych odbywa się na marginesie rozpoczętej w piątek 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, która potrwa do niedzieli.

W spotkaniu ekspertów ds. polityki bezpieczeństwa organizatorzy uczestniczy ok. 60 szefów państw i rządów, więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Przemówienie inauguracyjne wygłosił kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Tematem przewodnim dyskusji są zmiany w porządku światowym i kryzys w stosunkach transatlantyckich, a także konflikt USA z Iranem i wojna w Ukrainie.

Wręczana corocznie podczas konferencji Nagroda im. Ewalda von Kleista zostanie przyznana w sobotę narodowi ukraińskiemu za "jego odwagę, poświęcenie oraz niezłomną determinację w obronie własnej wolności i wolności całej Europy". Nagrodę odbierze prezydent Wołodymyr Zełenski; laudację wygłosi premier Donald Tusk.

