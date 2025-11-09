Tusk zadrwił z akcji Kaczyńskiego. Obajtek z ripostą o "pustakach"
"Rozkręca się pisowska akcja 'Murem za'. Lista się wydłuża. Niedługo zabraknie im cegieł" - napisał na platformie X Donald Tusk, odnosząc się do wcześniejszego wpisu Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS ocenił w nim, że Daniel Obajtek jest ofiarą nagonki, choć to były prezes Orlenu ma stać za sukcesem koncernu. Na słowa premiera zareagował sam Obajtek.
W skrócie
O akcji "Murem Za Obajtkiem" poinformował w sobotę na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.
"Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie. Koncern nowoczesny, innowacyjny i uosabiający niezależność energetyczną naszego kraju" - napisał Kaczyński, odnosząc się do roli Daniela Obajtka w koncernie Orlen.
Prezes PiS stwierdził dalej, że "rząd Tuska niszczy nieustannie polską gospodarkę". "Grupowe zwolnienia pracowników, wzrastające bezrobocie, problemy finansowe przedsiębiorców, także spółek Skarbu Państwa, brak inwestycji" - wymieniał, twierdząc, że "degradowanie polskiej gospodarki trwa w najlepsze, a wraz z nią człowieka, który pracował na jej sukces". "Nie zapominajmy o nim. Wspierajmy!" - zaapelował Kaczyński, dodając na końcu wpisu hasztag #MuremZaObajtkiem.
Donald Tusk zabrał głos. W tle sprawa Daniela Obajtka
Pod wpisem Kaczyńskiego pojawiła się również grafika, wzywająca do protestowania "przeciwko politycznym represjom wobec Daniela Obajtka" 12 listopada przed Prokuraturą Regionalną w Warszawie. To wtedy były prezes Orlenu ma zostać przesłuchany.
"Rozkręca się pisowska akcja 'Murem za'. Lista się wydłuża. Niedługo zabraknie im cegieł" - stwierdził w odpowiedzi premier Donald Tusk.
Na słowa szefa rządu zareagował sam Daniel Obajtek. "Panie Premierze, u Was nie byłoby z tym problemu, bo macie same pustaki, w dodatku proniemieckie" - napisał w odpowiedzi (pisowania oryginalna)
"Życzę Panu takich wyników w Orlenie, jakie mieliśmy my: 90 mld zysku przez 8 lat, w 2023 roku 21 mld wobec marniutkiego 1,3 mld w 2024. W dodatku szef MAP odwołuje część Rady Nadzorczej, bo w koncernie nic się nie dzieje" - stwierdził Obajtek.
Kłopoty byłego prezesa Orlenu. Daniel Obajtek wezwany do prokuratury
Daniel Obajtek został wezwany do Prokuratury Rejonowej w Warszawie na 12 listopada. Były prezes Orlenu i europoseł PiS ma być przesłuchany w związku ze sprawą zawarcia przez koncern dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą, która wcześniej świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony polityka i jego majątku. '
Na początku października tego roku Parlament Europejski uchylił Obajtkowi immunitet europosła