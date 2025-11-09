W skrócie Jarosław Kaczyński uruchomił akcję "Murem Za Obajtkiem", twierdząc, że Daniel Obajtek jest niesłusznie atakowany za sukcesy Orlenu.

Premier Donald Tusk oraz sam Daniel Obajtek wymienili się komentarzami na platformie X, wchodząc w spór polityczny.

Obajtek ma zostać przesłuchany w Prokuraturze Regionalnej w związku z kontrowersyjnymi umowami zawartymi przez Orlen, a wcześniej został pozbawiony immunitetu europosła.

O akcji "Murem Za Obajtkiem" poinformował w sobotę na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie. Koncern nowoczesny, innowacyjny i uosabiający niezależność energetyczną naszego kraju" - napisał Kaczyński, odnosząc się do roli Daniela Obajtka w koncernie Orlen.

Prezes PiS stwierdził dalej, że "rząd Tuska niszczy nieustannie polską gospodarkę". "Grupowe zwolnienia pracowników, wzrastające bezrobocie, problemy finansowe przedsiębiorców, także spółek Skarbu Państwa, brak inwestycji" - wymieniał, twierdząc, że "degradowanie polskiej gospodarki trwa w najlepsze, a wraz z nią człowieka, który pracował na jej sukces". "Nie zapominajmy o nim. Wspierajmy!" - zaapelował Kaczyński, dodając na końcu wpisu hasztag #MuremZaObajtkiem.

Donald Tusk zabrał głos. W tle sprawa Daniela Obajtka

Pod wpisem Kaczyńskiego pojawiła się również grafika, wzywająca do protestowania "przeciwko politycznym represjom wobec Daniela Obajtka" 12 listopada przed Prokuraturą Regionalną w Warszawie. To wtedy były prezes Orlenu ma zostać przesłuchany.

"Rozkręca się pisowska akcja 'Murem za'. Lista się wydłuża. Niedługo zabraknie im cegieł" - stwierdził w odpowiedzi premier Donald Tusk.

Na słowa szefa rządu zareagował sam Daniel Obajtek. "Panie Premierze, u Was nie byłoby z tym problemu, bo macie same pustaki, w dodatku proniemieckie" - napisał w odpowiedzi (pisowania oryginalna)

"Życzę Panu takich wyników w Orlenie, jakie mieliśmy my: 90 mld zysku przez 8 lat, w 2023 roku 21 mld wobec marniutkiego 1,3 mld w 2024. W dodatku szef MAP odwołuje część Rady Nadzorczej, bo w koncernie nic się nie dzieje" - stwierdził Obajtek.

Kłopoty byłego prezesa Orlenu. Daniel Obajtek wezwany do prokuratury

Daniel Obajtek został wezwany do Prokuratury Rejonowej w Warszawie na 12 listopada. Były prezes Orlenu i europoseł PiS ma być przesłuchany w związku ze sprawą zawarcia przez koncern dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą, która wcześniej świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony polityka i jego majątku. '

Na początku października tego rokuParlament Europejski uchylił Obajtkowi immunitet europosła