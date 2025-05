W czwartek na platformie X premier Donald Tusk opublikował wpis skierowany do szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jego słowa odnosiły się do spraw, które w okresie kampanii wywoływały kontrowersje wokół kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Tusk do Kaczyńskiego: O wszystkim wiedziałeś Jarosławie

"O wszystkim wiedziałeś, Jarosławie. O związkach z gangusami, o 'załatwianiu dziewczyn', o apartamencie miłości w Muzeum II Wojny Światowej, o wyłudzeniu mieszkania i innych sprawach pozostających wciąż w ukryciu. Cała odpowiedzialność za tę katastrofę spada na ciebie!" - napisał Tusk.

Kaczyński ustosunkował się do tych słów podczas konferencji prasowej. - Nie zwykłem odpowiadać na pytania ludzi, którzy tak się do mnie zwracają, a nie są ze mną po imieniu. Kiedyś byliśmy to prawda, ale to było kiedyś. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, kim jest naprawdę ten pan - powiedział o Tusku prezes PiS.

Prezes PiS o kawalerce Nawrockiego: Sprawy trudne do wyjaśnienia publicznie

Kaczyński odniósł się też do spraw związanych z Nawrockim. - Ja o niczym takim nie wiedziałem, bo to jest wszystko jedna wielka nieprawda, wszystko to obrzydliwa kampania prowadzona przez ludzi spod najciemniejszej gwiazdy i ich reprezentantów, także medialnych - mówił Kaczyński.

Jedno z pytań dotyczyło wspomnianego we wpisie Tuska "załatwiania dziewczyn". - To pana Tuska trzeba o to pytać, a nie mnie - odparł i dodał, że to "bezczelne kłamstwa" ludzi, którzy "najwyraźniej ten świat dziewcząt na zamówienie znają, być może pan Tusk zna". - Ale to jest jego sprawa i jego żony a nie moja - skwitował.

Kaczyński został też poproszony o skomentowanie kwestii kawalerki Nawrockiego.

- Tutaj żadnych sprzeczności nie ma. Są czasem sprawy trudne do wyjaśnienia publicznie ze względu na pewne okoliczności odnoszące się nie do pana Nawrockiego, tylko do pana, który był właścicielem tego mieszkania - tłumaczył powołując się przy tym na "dobre wychowanie".

