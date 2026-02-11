W skrócie Premier Donald Tusk oświadczył, że rząd jest zdezorientowany pomysłem prezydenta dotyczącym rozmów o marszałku Sejmu na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

Tusk zapowiedział, że rząd nie będzie aktywny w sprawie wykorzystania RBN jako narzędzia politycznej gry i zaapelował do prezydenta o zachowanie powagi tej instytucji.

Premier ogłosił, że Polska nie weźmie udziału w Radzie do Spraw Pokoju z inicjatywy prezydenta USA, wskazując na wątpliwości dotyczące jej statusu i celów.

- RBN nie jest instytucją do dyskutowania o tym, czy się lubi marszałka Sejmu czy nie. Ja nie będę się wyżywał, ale to poczucie w komentarzach wielu osób jest w pełni uzasadnione - powiedział Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Szef rządu odniósł się w ten sposób do sprawy Włodzimierza Czarzastego. Kancelaria Prezydenta do programu obrad RBN, jako jeden z punktów, wpisała rozmowy dotyczące "kontaktów" marszałka Sejmu z Rosją.

Oświadczenie Tuska ws. RBN. "Jesteśmy zdezorientowani"

- Jesteśmy zdezorientowani tym pomysłem pana prezydenta, aby Radę Bezpieczeństwa Narodowego już tak otwarcie i trochę bezwstydnie zamienić w pole politycznej gry i rząd w tej sprawie nie będzie aktywny - dodał.

- Będę apelował do prezydenta, by nie robił z RBN kabaretu czy też politycznego ringu - zapowiedział szef rządu.

W podobnym tonie głos zabrał wcześniej Radosław Sikorski.

"Uprzejmie przypominam, że za prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego RBN była poważnym gremium. Wymienialiśmy się najważniejszymi informacjami bez mediów, w klatce w BBN, tylko najważniejsze osoby i tylko z liderami partii. Cyrk medialny zaczął robić dopiero prezydent Duda" - napisał szef MSZ w mediach społecznościowych.

Rada Pokoju. Tusk: Polska nie przystąpi do prac

Premier zabrał również stanowisko w sprawie planów powołania Rady do Spraw Pokoju z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Jak zaznaczył premier, Polska nie weźmie udziału w pracach nowej rady ze względu na wątpliwości o charakterze ustrojowym oraz niejasny status i cele tej inicjatywy.

- W obecnych okolicznościach Polska nie przystąpi do prac rady do spraw pokoju, ale będziemy cały czas analizować nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi w sposób elastyczny i otwarty - powiedział Tusk.

Szef rządu poinformował przed posiedzeniem rządu, że polska ambasada w Waszyngtonie otrzymała zaproszenie na inauguracyjne posiedzenie Rady Pokoju, zaplanowane na 19 lutego w Stanach Zjednoczonych.

- Zaproszenie jest dla polskiego premiera lub polskiego prezydenta; jest otwarte - zaznaczył Tusk.

Premier dodał, że jeśli przedstawiciel Polski zdecyduje się uczestniczyć w spotkaniu inaugurującym pracę Rady, otrzyma pełne dossier rządowe (instrukcje od rządu - przyp. red.), dotyczące sposobu postępowania.

Odwołał się przy tym do doświadczeń współpracy z prezydentem podczas konferencji w Davos, które ocenił jako przykład dobrej koordynacji między rządem a głową państwa.

"Polityczna prowokacja". Wiceminister o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Polsat News Polsat News