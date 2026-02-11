Tusk zabrał głos w sprawie Czarzastego. "Jesteśmy zdezorientowani"

Aktualizacja

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to nie instytucja do dyskutowania na temat tego, czy lubi się marszałka Sejmu czy nie - oświadczył premier Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów. Jak dodał, rząd jest "zdezorientowany" pomysłem prezydenta, by uczynić z RBN pole do "politycznej gry" i nie zamierza być w tej sprawie aktywny.

Mężczyzna w garniturze siedzi przy biurku, przed nim znajduje się otwarty laptop Microsoft Surface, po lewej stronie stoi mikrofon, w tle widoczne są flagi Polski oraz Unii Europejskiej.
Premier Donald Tusk zabral głos przed RBNPawe³ SupernakPAP

W skrócie

  • Premier Donald Tusk oświadczył, że rząd jest zdezorientowany pomysłem prezydenta dotyczącym rozmów o marszałku Sejmu na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.
  • Tusk zapowiedział, że rząd nie będzie aktywny w sprawie wykorzystania RBN jako narzędzia politycznej gry i zaapelował do prezydenta o zachowanie powagi tej instytucji.
  • Premier ogłosił, że Polska nie weźmie udziału w Radzie do Spraw Pokoju z inicjatywy prezydenta USA, wskazując na wątpliwości dotyczące jej statusu i celów.
- RBN nie jest instytucją do dyskutowania o tym, czy się lubi marszałka Sejmu czy nie. Ja nie będę się wyżywał, ale to poczucie w komentarzach wielu osób jest w pełni uzasadnione - powiedział Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Szef rządu odniósł się w ten sposób do sprawy Włodzimierza Czarzastego. Kancelaria Prezydenta do programu obrad RBN, jako jeden z punktów, wpisała rozmowy dotyczące "kontaktów" marszałka Sejmu z Rosją.

Oświadczenie Tuska ws. RBN. "Jesteśmy zdezorientowani"

- Jesteśmy zdezorientowani tym pomysłem pana prezydenta, aby Radę Bezpieczeństwa Narodowego już tak otwarcie i trochę bezwstydnie zamienić w pole politycznej gry i rząd w tej sprawie nie będzie aktywny - dodał.

- Będę apelował do prezydenta, by nie robił z RBN kabaretu czy też politycznego ringu - zapowiedział szef rządu.

    W podobnym tonie głos zabrał wcześniej Radosław Sikorski.

    "Uprzejmie przypominam, że za prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego RBN była poważnym gremium. Wymienialiśmy się najważniejszymi informacjami bez mediów, w klatce w BBN, tylko najważniejsze osoby i tylko z liderami partii. Cyrk medialny zaczął robić dopiero prezydent Duda" - napisał szef MSZ w mediach społecznościowych.

    Rada Pokoju. Tusk: Polska nie przystąpi do prac

    Premier zabrał również stanowisko w sprawie planów powołania Rady do Spraw Pokoju z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych.

    Jak zaznaczył premier, Polska nie weźmie udziału w pracach nowej rady ze względu na wątpliwości o charakterze ustrojowym oraz niejasny status i cele tej inicjatywy.

    - W obecnych okolicznościach Polska nie przystąpi do prac rady do spraw pokoju, ale będziemy cały czas analizować nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi w sposób elastyczny i otwarty - powiedział Tusk.

      Szef rządu poinformował przed posiedzeniem rządu, że polska ambasada w Waszyngtonie otrzymała zaproszenie na inauguracyjne posiedzenie Rady Pokoju, zaplanowane na 19 lutego w Stanach Zjednoczonych.

      - Zaproszenie jest dla polskiego premiera lub polskiego prezydenta; jest otwarte - zaznaczył Tusk.

      Premier dodał, że jeśli przedstawiciel Polski zdecyduje się uczestniczyć w spotkaniu inaugurującym pracę Rady, otrzyma pełne dossier rządowe (instrukcje od rządu - przyp. red.), dotyczące sposobu postępowania.

      Odwołał się przy tym do doświadczeń współpracy z prezydentem podczas konferencji w Davos, które ocenił jako przykład dobrej koordynacji między rządem a głową państwa.

      "Polityczna prowokacja". Wiceminister o Radzie Bezpieczeństwa NarodowegoPolsat NewsPolsat News

