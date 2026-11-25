W skrócie Premier Donald Tusk zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu blokowanie wniosków o przyznanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla ponad 144 tysięcy seniorów.

Premierowi odpowiedział rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, przedstawiając dane i wskazując inny problem seniorów - kolejki do lekarzy.

Szef MSZ Radosław Sikorski wezwał prezydenta do podpisania kilkudziesięciu nominacji ambasadorskich, twierdząc, że zwłoka narusza konstytucyjne obowiązki głowy państwa.

Spór między rządem a Pałacem Prezydenckim obejmuje także kwestie nominacji generalskich w służbach specjalnych oraz odebranie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Ponad 144 tysiące seniorów nie może doczekać się decyzji prezydenta o przyznaniu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Ponad 800 nie doczekało" - napisał premier Donald Tusk w najnowszym wpisie na portalu społecznościowym X.

"Zwracaliśmy się wielokrotnie z żądaniem odblokowania procedur. To sprawa ludzkiej godności. Nie możecie dłużej zwlekać!" - dodał polityk.

"Seniorzy to przede wszystkim czekają w coraz dłuższych kolejkach do lekarzy. Nie każdy ma dostęp do saloników VIP jak Twoi kolesie, Donaldzie" - odpowiedział mu Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus.

Rozwiń

Donald Tusk z nowymi zarzutami do Karola Nawrockiego. Pałac odpowiada

"Premier Donald Tusk liczy medale, a Seniorzy liczą miesiące i lata w kolejkach do lekarzy" - odparł rzecznik głowy państwa.

"Od sierpnia 2025 r. nadano 100 tys. medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Na zabiegi refundowane przez NFZ, za rządów Tuska, pacjenci czekają latami" - napisał Rafał Leśkiewicz.

Przedstawiciel Pałacu stwierdził, że "dziś seniorzy potrzebują państwa, które zdąży ich uratować, zanim będzie za późno". "A liczba nadanych medali za długoletnie pożycie rośnie z tygodnia na tydzień" skwitował.

Rozwiń

Donald Tusk uderza w Karola Nawrockiego. Spór także o nominacje ambasadorskie

Między rządem a Pałacem Prezydenckim trwa spór dotyczący serii wniosków, które od dłuższego czasu nie mogą doczekać się podpisu prezydenta Nawrockiego. Wśród nich znajdują się m.in. nominacje ambasadorskie.

- Na podpisy czeka czterdziestu paru zgodnie z prawem złożonych kandydatów i ponad 30 jest też nieodwoływanych - przekazał w zeszłym tygodniu Radosław Sikorski, dodając, że "wzywa pana prezydenta do wypełniania swoich konstytucyjnych obowiązków".

W sobotę szef prezydenckiego Biura Spraw Międzynarodowych ogłosił, że do kilkunastu stolic wpłynęły pisma z MSZ o zgodę na przyjazd nowo mianowanych ambasadorów. Marcin Przydacz podkreślił, że wspomnianych kandydatur nie uzgodniono z prezydentem.

Nominacje ambasadorskie, Trybunał Konstytucyjny. Spór rząd - Pałac Prezydencki

Karol Nawrocki odmawia także przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Strona rządowa przekonuje, że mimo braku decyzji głowy państwa prawnicy mogą pełnić obowiązki w TK, Pałac Prezydencki z kolei argumentuje, że przysięga w obecności prezydenta jest niezbędna.

W przeszłości media donosiły także o konflikcie na tle nominacji generalskich dla szefów trzech z czterech najważniejszych służb specjalnych w Polsce - Rafała Syrysko (ABW), Pawła Szoty (AW) i Doroty Kaweckiej (SWW).



