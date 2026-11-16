W skrócie Premier Donald Tusk skrytykował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Tusk wyjaśnił, że rząd chciał wprowadzić narzędzia prawne pozwalające na szybsze usuwanie z sieci szkodliwych treści, w tym materiałów wykorzystujących wizerunek dzieci.

Szef rządu zadeklarował chęć dalszych rozmów z prezydentem, podkreślając wagę ochrony obywateli przed zagrożeniami i nielegalnymi treściami w internecie.

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Donald Tusk opublikował na platformie X nagranie, w którym nawiązał do niedawnego weta Karola Nawrockiego, otwiera się w nowym oknie do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Masz 40 lat i 12-letnią córkę, którą prześladują w szkole. Posunęli się do tego, że spreparowali jej zdjęcia i jej nagi wizerunek pojawił się w internecie. Kochasz swoją córkę, reagujesz natychmiast. Chcesz zrobić wszystko, żeby z internetu zniknęły te zdjęcia. Piszesz do tych, którzy decydują o tym, co na ich platformie cyfrowej się znajduje i czekasz dzień, tydzień, może miesiąc na ich decyzje - powiedział na wstępie premier.

- Jeśli pójdziesz na policję policja może się postarać złapać autorów tego zdjęcia, ale nie ma możliwości zablokowania tych zdjęć w internecie. Po to właśnie była ustawa, która została zawetowana przez prezydenta - wyjaśnił szef rządu.

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Premier o zagrożeniach w internecie. "Chcemy, aby natychmiast zniknęły"

Donald Tusk wskazał przy tym, że "w Polsce, otwiera się w nowym oknie do drugi dzień jakieś dziecko odbiera sobie życie". Jak wskazał, część z tych zdarzeń może mieć związek z treściami, które pojawiają się w sieci. - Chcielibyśmy zdjąć te treści, chcielibyśmy, aby one natychmiast zniknęły z internetu, ale nie mamy takiej możliwości, bo zawetowano ustawę, która takie narzędzia dawała do ręki - powiedział na nagraniu.

- Tłumaczą nam, że przecież policja czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinny robić swoje, powinny zatrzymywać tych autorów tego typu świństw, łajdactw w internecie. Oczywiście, policja i ABW starają się to robić bardzo szybko, ale treści pozostają w internecie - wskazał.

Premier zaznaczył przy tym, że rodzicom i dziecku w takiej sytuacji zależy przede wszystkim na "uratowaniu godności dziecka, a więc zdjęciu tego typu materiałów".

- Dotyczy to tez dorosłych. Wykorzystywanie wizerunku na przykład znanych ludzi w tzw. scamach, czyli reklamach albo treściach bardzo nieprzyzwoitych z użyciem sztucznej inteligencji to też jest bardzo dotkliwe społecznie i to tez budzi wielkie emocje. I też nie możemy z tym skutecznie walczyć - powiedział.

Tusk nawiązał do zamachu w Krakowie. Wspomniał jeden z komentarzy

Szef rządu odniósł się przy tym do zamachu w Krakowie, otwiera się w nowym oknie i jednego z komentarzy, który pojawił się w sieci. - Ktoś zamieścił komentarz, że szkoda, że sprawca nie mógł dokończyć tego zamachu. Zgłoszono to do Mety. W odpowiedzi uzyskano odpowiedź, że to nie narusza warunków działania społeczności i ta treść wisiała dalej, nawołując de facto do kolejnych zamachów - zaznaczył.

- Kilkadziesiąt godzin temu ABW aresztowało trzech nastolatków. Prawdopodobnie przygotowywali zamach terrorystyczny. ABW mogło ich zatrzymać, ale ich mózgi były prane w internecie przez długi czas. Fascynowali się treściami pełnymi nienawiści. Nie można ich (treści - red.) zdjąć tak po prostu, żeby uchronić nas wszystkich przed ryzykiem zamachu. Trzeba pisać i prosić - kontynuował.

Premier zwrócił uwagę, że obecnie "polskie prawo jest bezradne wobec regulaminów wewnętrznych cyfrowych platform". Z tego powodu - w jego ocenie - powinno dojść do zmian, dzięki którym polskie i europejskie przepisy byłyby nadrzędne wobec "tego typu treści i zagrożeń".

- W Europie starają się z tym poradzić i to dość skutecznie. Polska jest w tej chwili chyba jedynym krajem w Unii Europejskiej, otwiera się w nowym oknie, które poprzez weto prezydenta blokuje tego typu ustawy. To już nie chodzi nawet o to, że jest to wstyd. Nie to jest najważniejsze. Tu chodzi o to, żeby chronić Polki i Polaków, szczególnie najmłodszych, przed różnego typu zagrożeniami, żeby nie czekać na łaskę i niełaskę big techów, żeby polskie prawo skutecznie chroniło nieletnich - wskazał.

Ustawa o blokowaniu nielegalnych treści. Tusk zaapelował do Nawrockiego

Polityk wyjaśnił, że internet - podobnie jak radio, telewizja, czy billboardy - to nośnik informacji, tylko "dużo powszechniejszy". - Polskie prawo, tak jak wszędzie w Europie, otwiera się w nowym oknie, rozstrzyga o tym, co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone ze względu na bezpieczeństwo, szczególnie dzieci. I dlaczego to polskie prawo ma być zupełnie bezradne wobec internetu, gdzie tych treści jest najwięcej i te treści docierają najszerzej? - pytał.

- Będziemy próbowali jeszcze raz i jeszcze raz przekonywać prezydenta i wielkie firmy, aby zrozumiały, że prawo w Polsce jest właśnie po to, aby chronić szczególnie najmłodszych przed tego typu zagrożeniami - zapewnił.

Donald Tusk zaznaczył, że jest gotów "codziennie chodzić do pana prezydenta i tłumaczyć, żeby w kolejnej próbie takiej ustawy nie korzystał z tego swojego negatywnego prawa weta". - Tylko żeby pomógł nam chronić Polaków przed zagrożeniami, przed upokorzeniami, przed strachem w sieci - mówił.

- Panie prezydencie, przecież pan też ma dzieci. Liczę na pana przyzwoitość i zdrowy rozsądek - zakończył.



