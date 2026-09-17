Tusk wzywał do usunięcia wpisu, prezydent odpowiada. "Historyku"

Paweł Sekmistrz
Dagmara Pakuła

Paweł Sekmistrz, Dagmara Pakuła

Donald Tusk wezwał Karola Nawrockiego do skasowania wpisu na jego oficjalnym koncie na platformie X, w którym zacytowano fragment czwartkowej wypowiedzi prezydenta. "Jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy" - mówił wcześniej Nawrocki w 87. rocznicę rozpoczęcia ataku Związku Radzieckiego na Polskę. "Panie Premierze, historyku, dziś jest 17 września... Ważna rocznica. Warto wiedzieć: 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy Ojczyzny" - odparł prezydent.

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Karol Nawrocki i Donald Tusk
Karol Nawrocki i Donald TuskALEKSANDER KALKA / NURPHOTO / AFP / Wojtek Jargiło / Radek PietruszkaPAP

W skrócie

  • Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego o usunięcie wpisu na platformie X.
  • Prezydent odpowiedział Tuskowi, podkreślając, że 87 lat temu Polska straciła terytorium, lecz zachowała ojczyznę.
  • W sprawie wpisu pojawiły się komentarze ze strony rzecznika rządu, doradcy prezydenta, a także posłów opozycji, którzy odnosili się krytycznie do treści wypowiedzi.
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- Jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy; możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej Ojczyzny - mówił Karol Nawrocki podczas przemówienia we Włodawie w trakcie obchodów 87. rocznicy napaści ZSRR na Polskę.

Słowa zacytowane zostały w poście opublikowanym na profilu Kancelarii Prezydenta RP w serwisie X. Skomentował go Donald Tusk. "Panie Prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium" - czytamy.

Tusk wezwał do usunięcia wpisu, Nawrocki odpowiada. "Historyku"

Wpis premiera doczekał się szybkiej reakcji samego prezydenta. "Panie Premierze, historyku, dziś jest 17 września... Ważna rocznica. Warto wiedzieć: 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy Ojczyzny" - napisał Nawrocki.

"A swoją drogą, zamiast recenzowania i surfowania w internecie, polecam jak najszybciej pochylić się nad moją ustawą o obniżeniu cen paliw - Polacy czekają. Proponuję skasować ceny paliw" - skwitował.

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Głos zabrał również szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Zwierzchnik Sił Zbrojnych powinien mówić przeciwnikowi, czego będziemy bronić, a nie co możemy oddać. Naszym obowiązkiem jest bronić każdego centymetra Polski" - napisał.

Wpis z cytatem z wystąpienia Nawrockiego skomentował także rzecznik rządu Adam Szłapka. "To musi być pomyłka. Pomyłka, prawda?" - napisał. Doradca prezydenta Błażej Poboży nazwał go w odpowiedzi "historycznym ignorantem". "Nie wykluczam, że nie tylko historycznym" - dodał.

"Czepia się na Twitterze". Przydacz o wpisie Tuska

O reakcję Donalda Tuska na słowa Karola Nawrockiego pytany był w "Gościu Wydarzeń" Polsat News sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Jak przekonywał, wypowiedź z Włodawy dotyczyła przeszłości Polski.

- Pan prezydent mówił o XIX w., o tym jak Polska była pod rozbiorami, nie kontrolowała swojego terytorium. Nie było państwa, ale jednak Polacy byli, bo naszego ducha nie da się zagasić, naszej odwagi i naszej tożsamości - mówił.

Przydacz zarzucił premierowi, że w momencie zagrożenia ze strony Rosji, bezpodstawnie atakuje prezydenta. - W sytuacji, w której drony rosyjskie latają, zamiast się zająć poważnymi sprawami - rozmową także i z prezydentem, jak przygotowań państwo polskie na poważne sprawy - to się czepia na Twitterze, no Boże - oburzał się minister.

W "Punkcie widzenia Szubartowicza" do sprawy odniósł się poseł Polski 2050 Paweł Śliz. - Tego się nie da skomentować. Dla mnie to są przerażające słowa. Jak prezydent kraju może mówić, że możemy oddać terytorium? - pytał.

- Nie, nie możemy oddać ani kawałka naszej ziemi - zakończył polityk.

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