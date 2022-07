Tusk: Wypowiedź posła Lenza była co najmniej niefortunna

Oprac.: Aleksandra Cieślik Polska

- Wypowiedź posła Tomasza Lenza była, co najmniej, niefortunna i nie oddaje stanowiska PO. Jeśli wygramy wybory, 500 plus, 13. i 14. emerytura będą utrzymane, jeśli Lenz tego nie akceptuje albo nie rozumie, to nie będzie w przyszłej kadencji reprezentował Platformy w Sejmie - podkreślił szef PO Donald Tusk. Polityk odwiedził Olsztynek (woj. warmińsko-mazurskie). Były premier podkreślił też, że w czasie, gdy prowadził on prace rządu nie dostał "ani złotówki nagrody i ani grosza podwyżki".

Zdjęcie Lider PO Donald Tusk / Polsat News