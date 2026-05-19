W skrócie Donald Tusk stwierdził, że sytuacja w ochronie zdrowia jest trudna i potrzeby pacjentów zawsze przewyższają możliwości systemu.

Premier podkreślił znaczenie Centralnej e-Rejestracji w eliminacji tzw. pustych okienek, umożliwiając odzyskanie około 500 tysięcy terminów do specjalistów.

Ogłoszono, że Centralna e-Rejestracja obejmie kolejne rodzaje świadczeń, a docelowo wszystkie konsultacje specjalistyczne w kraju.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Tuż przed posiedzeniem Rady Ministrów Donald Tusk odniósł się do trudnej sytuacji w ochronie zdrowia.

- Jak wiecie, sytuacja (w ochronie zdrowia) nie jest łatwa. Nigdy nie była łatwa i prawdopodobnie - jak patrzymy na to, co dzieje się w różnych systemach zdrowia na całym świecie - pełnej satysfakcji pacjent nie będzie miał, bo wiadomo, że potrzeby i oczekiwania będą zawsze większe niż możliwości - oświadczył.

Kluczem do uzdrowienia obecnej sytuacji w systemie ma być eliminacja tzw. pustych okienek, czyli sytuacji, w których pacjenci zapisują się na wizytę, nie przychodzą na nią i nie odwołują terminu. Rozwiązaniem tego problemu jest system Centralnej e-Rejestracji.

Donald Tusk wprost o sytuacji w ochronie zdrowia. "Nie jest łatwa"

Jak ocenił premier, mechanizm odwoływania wizyt przez internet pozwolił odzyskać ogromną pulę terminów, które w przeciwnym razie przepadłyby bezpowrotnie.

- Dzięki rejestracji można także odwoływać wizyty metodą online wtedy, kiedy rezygnuje się z wizyty. To oznacza oszczędności miejsc u specjalistów, już w tej chwili pół miliona. Około 500 tysięcy skutecznych odwołań spowodowało, że po prostu obiektywnie 500 tysięcy miejsc na wizytę u specjalisty było więcej - wskazał Tusk.

Premier kategorycznie zastrzegł, że przywołane dane nie są dla gabinetu powodem do triumfalizmu: - Nie chcę w żadnym wypadku przekonywać nikogo, że nas to zadowala. Nikogo to nie zadowala, tego jest ciągle o wiele za mało, musimy robić to wszystko, co jest usprawnieniem pracy, musimy robić jeszcze szybciej, bo oczywiście z punktu widzenia pacjentów te kolejki są i tak stanowczo za długie. Tych miejsc jest stanowczo za mało - podkreślał.

Donald Tusk zapowiada: Nowe świadczenia wchodzą do e-rejestracji

Docelowo Centralna e-Rejestracja ma objąć wszystkie konsultacje specjalistyczne w kraju.

Od 1 stycznia pacjenci mogą zapisywać się online na badania mammograficzne, testy HPV HR oraz konsultacje kardiologiczne (pełna funkcjonalność systemu w tym zakresie ruszy 1 lipca 2026 roku).

Od 1 sierpnia 2026 roku uruchomiona zostanie możliwość rejestracji online u ośmiu kolejnych specjalistów: angiologa, chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, nefrologa, neonatologa oraz lekarza chorób płuc.

- To jest ciągle duża praca do wykonania, ale tempo jest naprawdę już zadowalające. (Docelowo - red.) Centralna rejestracja obejmie wszystkie konsultacje u specjalistów - zapewnił premier.

- Nie muszę państwu tłumaczyć, że my w ciągu roku nie zwiększymy radykalnie liczby specjalistów, ale naprawdę możemy, tak jak w przypadku rejestracji, możemy usprawnić pracę tak, aby oczekiwanie w tych kolejkach było mniej dokuczliwe dla pacjentów - podsumował szef rządu.

Bosak w "Gościu Wydarzeń" o posłach PiS: Nie chcemy szczurów uciekających z tonącego okrętu Polsat News