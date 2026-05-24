- Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, polegającymi na zgłoszeniach do straży pożarnej, policji zagrożenia życia związanego z pożarem, zagrożenia życia dzieci i okazują się to prowokacje - mówił Donald Tusk podczas odprawy.

Premier zwrócił uwagę, że tego typu sytuacje skutkują działaniami, do których doszło między innymi w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego. - Dochodzi do interwencji, wyważania drzwi. To wszystko sprawia fatalne wrażenie. Już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem i narastającym poczuciem zagrożenia - kontynuował.

Donald Tusk następnie zwrócił się do zgromadzonych na sali ministrów i przedstawicieli służb. - Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że wszystkie służby podległe paniom i panom powinny dołożyć maksymalnych wysiłków, żeby dokonać identyfikacji osób, które się zajmują tymi prowokacjami i jak najszybciej doprowadzić do ich zatrzymania - powiedział.

Szef rządu podkreślił następnie, że to ostatnie zdarzenie jest "szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa".

- Co prawda nie mamy do czynienia z mieszkaniem pana prezydenta. On tam nie mieszka, ale jednak jest to mieszkanie rodziny i prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter. Jest to uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa, ale uderza też w samo poczucie stabilności i bezpieczeństwa państwa jako takiego - wyjaśnił.

Premier zaznaczył też, że drugim powodem zmuszającym do szybkich i konkretnych działań jest "narastająca fala spekulacji czysto politycznych i spiskowych". W tym kontekście Donald Tusk wspomniał o politykach opozycji twierdzących, że to "rząd organizuje te pseudo zamachy" oraz aktywistach uważających, że to "ofiary tych prowokacji same na siebie je organizują".

