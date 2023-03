Tusk wraca do sprawy Mikołaja Filiksa. "Oni nie mają sumienia"

Donald Tusk odniósł się do śmierci syna posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks, Mikołaja. Wspomniał też o redaktorze naczelnym Radia Szczecin Tomaszu Duklanowskim, który jako pierwszy podał informację, że ofiarą pedofila padły dzieci posłanki.

- Dotarła do mnie informacja, że do pracy przywrócono Duklanowskiego, dziennikarza, jednak to słowo tutaj nie pasuje. On szczuł na rodzinę Filiksów, a w konsekwencji doprowadził do śmierci Mikołaja. (...) On ponosi odpowiedzialność za tę szczecińską tragedię. Tak jak (były prezes TVP - przyp. red.) Jacek Kurski, pośrednio, za śmierć Pawła Adamowicza - mówił Tusk.

Lider PO nawiązał do nowego stanowiska Kurskiego, które nazwał "nagrodą". Od grudnia były prezes TVP pracuje w Banku Światowym.



- Potem awansował do Banku Światowego, a nikt nawet się nie zastanowił, jakie ma kwalifikację. To była dla niego nagroda. Myślałem, że czara goryczy się przelała po tym samobójstwie, że to powstrzyma władzę, żeby nie dochodziło do kolejnych tragedii. Miałem nadzieję na konsekwencje personalne za śmierć chłopca, który miałby teraz 16 lat. To jest dla mnie ważniejsze niż program, żebyśmy w Polsce nie musieli patrzeć bezsilnie na te czyny władzy. Oni nie mają sumienia - mówił Tusk.

Donald Tusk: Nie trzeba zamykać kopani

Donald Tusk stwierdził też, że polskie kopalnie nie muszą zostać zamknięte. Odniósł się tym samym do protestu przynajmniej kilkuset górników sprzed czterech dni. Chodziło o sprzeciw wobec dyrektywy unijnej, dotyczącej zmniejszenia wydobycia węgla w kopalniach.

- Polska może stać się miejscem, które serio traktuje kwestie klimatu, środowiska. Jestem w Chorzowie i to jest powód, by o tym mówić. Można bez działań okrutnych, rewolucyjnych zamknięć kopalni, radykalnie ograniczyć zanieczyszczenia.