W skrócie Donald Tusk oskarża Jarosława Kaczyńskiego o polityczną odpowiedzialność za falę przemocy, która doprowadziła do próby podpalenia biura PO w Warszawie.

W nagraniu wideo Tusk nawiązuje do retoryki Roberta Bąkiewicza i prezentuje grafikę Kaczyńskiego z koktajlem Mołotowa.

Policja zatrzymała Krzysztofa B., podejrzanego o próbę podpalenia, a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia nawoływania przez Roberta Bąkiewicza do popełnienia zbrodni.

W mediach społecznościowych Donalda Tuska pojawiło się nagranie zatytułowane "Podpalacz z Żoliborza". Na filmiku premier nawiązał do zatrzymania Krzysztofa B. - mężczyzny podejrzanego o próbę podpalenia siedziby Platformy Obywatelskiej w Warszawie, do której doszło w piątek.

Premier już wcześniej publikował w sieci wpis, w którym sugerował, że działacz PiS Robert Bąkiewicz i Jarosław Kaczyński "muszą być zadowoleni" z czynów, których dopuścić miał się B.

Tusk o "podpalaczu z Żoliborza". Wskazał na Kaczyńskiego

- Tydzień temu na wiecu PiS-u Jarosław Kaczyński poprosił o głos Roberta Bąkiewicza, mówiąc: "To dzielny i mądry człowiek". Posłuchajcie, co powiedział - zachęcał premier.

Chwilę później w materiale pojawia się fragment nagrania wykonanego podczas wiecu PiS w Warszawie z 11 października. Przedstawia Bąkiewicza wymachującego kosą i wykrzykującego o "chwastach", które trzeba "z polskiej ziemi powyrywać" i "napalm na tę ziemię rzucać".

- I kilka dni później w Warszawie Krzysztof B. usiłował podpalić siedzibę Platformy Obywatelskiej, przy użyciu koktajlu Mołotowa - mówił szef rządu, dodając że B. już "siedzi", a Bąkiewicz "ma zarzuty".

Na końcu nagrania Tuska na ekranie pojawia się wygenerowana przy pomocy sztucznej inteligencji grafika przedstawiająca postać do złudzenia przypominającą Jarosława Kaczyńskiego. W jego ręku dostrzec można podpalony koktajl Mołotowa.

- A cała polityczna odpowiedzialność za narastającą falę przemocy i też za ten atak spada na "podpalacza z Żoliborza" - podsumowuje premier.

Nagranie Tuska opublikowane zostało również przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. "Podpalacz z Żoliborza wprost odpowiada za nienawiść w polityce. Za zatrucie umysłów wielu Polaków" - przekonywał w komentarzu do filmu.

Incydent przed biurem PO w Warszawie. 44-latek zatrzymany

W poniedziałek policja poinformowała o zatrzymaniu sprawcy próby podpalenia budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie, w którym mieści się biuro krajowe Platformy Obywatelskie.

Podejrzanym jest 44-letni mieszkaniec powiatu łosickiego, Krzysztof B. W maju mężczyzna był zatrzymany w związku z kierowaniem gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa premiera Polski. W czerwcu sprawa trafiła do sądu z aktem oskarżenia.

Do incydentu przed biurem PO doszło w piątek po godz. 15:00. Podejrzany miał rozbić butelkę z nieznaną substancją przed wejściem do budynku.

Słowa Roberta Bąkiewicza, do których w swoim nagraniu nawiązywał premier, uznane zostały przez stołeczną prokuraturę za noszące znamiona przestępstwa. Podjęto decyzję o wszczęciu postępowania w tej sprawie. Dochodzenie dotyczy art. 255 ust. 2 Kodeksu karnego, mówiącego o publicznym nawoływaniu do popełnienia zbrodni.

