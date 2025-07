Odniósł się również do polityków prawicy, komentując, że "nie zrobili niczego, żeby zabezpieczyć Polskę przed nielegalną migracją".

Mimo to krytycznie odniósł się do tajemniczego spotkania marszałka Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim, wypominając brak wcześniejszej informacji.

- Czasem ludzie doświadczeni również mówią rzeczy nieprzemyślane. Marszałek Hołownia starał się to wyjaśnić . Uważam temat za zamknięty - podkreślił.

Tusk odniósł się do słów marszałka Hołowni. "Zadałem pytanie"

- Nie po to spotykamy się w gronie zamkniętym, a przynajmniej ja mam takie zasady, żeby o tym później rozpowiadać. Nieprawidłowości w liczeniu głosów wywołały liczne, eksperckie opinie , co powinny zrobić instytucje, które maja uprawnienia wobec uznawania ważności wyborów - kontynuował Donald Tusk.

W czasie rozmowy Tusk zwrócił również uwagę na tajemnicze spotkanie marszałka Sejmu z Jarosławem Kaczyńskim . - Była poważnym błędem. Ubolewam nad tym - podsumował. Zaznaczył przy tym, że Hołownia ani razu go nie uprzedził w sprawie spotkań z działaczami PiS.

Donald Tusk odniósł się jednocześnie do polityków prawicy. - Kaczyński, Mentzen, Bąkiewicz, Bosak i Braun toczą bój na prawicy o to, kto jest bardziej antyimigrancki. Nie zrobili niczego, żeby zabezpieczyć Polskę przed nielegalną migracją - stwierdził.

- Zależy mi na tym, żeby ta koalicja nadal funkcjonowała, była solidarna. Jeśli Polska 2050 i marszałek Hołownia zdecydują się już po wymianie marszałka (…) na wejście do rządu - czy pana marszałka Szymona Hołowni czy zgłoszenie kandydatury na wicepremiera - to na końcu będą oceniać, czy ktoś taki nadaje się na wicepremiera czy nie, ale to w swoim czasie - dodał.