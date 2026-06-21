W skrócie Donald Tusk stwierdził w mediach społecznościowych, że eskalacja konfliktu polityków w Polsce i w Ukrainie jest poważnym błędem wpływającym negatywnie na obie strony.

Karol Nawrocki poinformował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, argumentując to koniecznością reagowania na działania upamiętniające zbrodnię oraz jako sygnał ostrzegawczy w relacjach polsko-ukraińskich.

Wołodymyr Zełenski przekazał decyzję o zwrocie odznaczenia stronie polskiej, podkreślając otwartość Ukrainy na dalszy dialog mimo trudnej przeszłości.

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Donald Tusk w niedzielę w mediach społecznościowych napisał, że "brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie".

Premier Polski dodał, że "w rozmowach z europejskimi partnerami stara się minimalizować straty i obniżać napięcie". "Nie jest to łatwe zadanie" - dodał.

Sprawa dotyczy ruchu Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, po decyzji ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwę "Bohaterów UPA".

Sprawa Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki zdecydował

Prezydent Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję, ocenił również, że relacje polsko-ukraińskie psuje "wzmacnianie pamięci zatrutej zbrodnią". Z tego powodu - jak wyjaśnił - decyzja o odebraniu Orderu ma charakter "nie tylko symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym".

- Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno - powiedział. Dodał, że odebranie Orderu to także apel do Ukraińców. - Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku - wzywał polski prezydent.

Na decyzję zareagował m.in. premier Donald Tusk. "Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników" - napisał w serwisie X. Podkreślił, że "zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia". "Linia frontu przebiega gdzie indziej" - dodał szef rządu.

Odebrano Order Orła Białego Zełenskiemu. Prezydent Ukrainy zabrał głos

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zareagował na decyzję prezydenta Polski Karol Nawrocki o odebraniu Orderu Orła Białego. Jak przekazał w mediach społecznościowych, odesłał odznaczenie do polskiej strony i jednocześnie podkreślił wolę utrzymania otwartego dialogu między państwami, mimo trudnych sporów historycznych.

"Dziś odesłałem order prezydentowi Polski" - przekazał w sobotę w sieci Wołodymyr Zełenski. Dodał również, że Ukraina nadal pozostaje otwarta na współpracę.

"Ukraina pozostanie otwarta na wszystkie sensowne formaty zaangażowania z Polską, aby spróbować uniknąć sprzecznych interpretacji trudnych i bolesnych rozdziałów naszej wspólnej przeszłości".

Do wpisu dołączył także zdjęcie przedstawiające moment nadawania przesyłki z odznaczeniem.





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