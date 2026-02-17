Tusk uderza w PiS i Nawrockiego. Chodzi o program SAFE

- Chcę, żeby w takim konkretnym obrazie wiedzieli państwo, na co szykuje zamach PiS, obie Konfederacje i prezydent Nawrocki - mówił przed posiedzeniem rządu Donald Tusk. Premier podkreślił, że przyjęcie programu SAFE jest dla Polski priorytetem, a pieniądze trafią m.in. do Huty Stalowa Wola. - Zastanówcie się, czy chcecie uderzać w samo serce Polski - dodał. Szef rządu poruszył ten wątek w kontekście zmasowanego nocnego ataku Rosji na Ukrainę.

Mężczyzna w garniturze siedzi przy stole konferencyjnym z mikrofonem przed sobą, w tle widać flagę Polski oraz flagę Unii Europejskiej.
Premier Donald TuskRadek PietruszkaPAP

  • Donald Tusk podkreślił znaczenie programu SAFE dla dozbrojenia polskiej armii w kontekście nocnego ataku Rosji na Ukrainę.
  • Premier wyliczył, że środki z programu SAFE trafią m.in. do Huty Stalowa Wola oraz zakładów w kilku polskich miastach.
  • Los programu SAFE zależy od podpisu prezydenta Nawrockiego, a Tusk ostrzegł, że brak poparcia będzie uznany za zdradę interesów narodowych.
Donald Tusk przed posiedzeniem rządu przyznał, że mieliśmy do czynienia "z wyjątkową nocą", która obrazuje, jak ważne jest dozbrajanie armii, m.in. z w ramach pożyczki z Unii Europejskiej.

- Rosjanie dzisiaj zaatakowali Ukrainę, wykorzystując 425 środków napadu powietrznego - przekazał premier. Chodzi m.in. o cztery rakiety balistyczne Iskander.

Użyli także 396 bezzałogowców. - Pamiętamy atak rosyjskich dronów w Polsce, ten wrześniowy, więc wyobraźmy co oznacza atak 400 uzbrojonych dronów - podkreślił Tusk.

Donald Tusk mówił o programie SAFE. Wyliczał, gdzie trafią środki

Lider KO zaznaczył, że program SAFE jest bardzo korzystny, a pożyczka jest nisko oprocentowana. Tusk tłumaczył, że Huta Stalowa Wola ma otrzymać z tych środków ponad 20 mld złotych.

Środki trafią również do polskich zakładów w innych miastach. Premier wymienił m.in. Radom, Tarnów, Gdynia, Sanok czy Bydgoszcz.

    Chwilę wcześniej szef rządu uderzył w oponentów politycznych. - Chcę, żeby w takim konkretnym obrazie wiedzieli państwo, na co szykuje zamach PiS, obie Konfederacje i prezydent Nawrocki - mówił.

    - Zastanówcie się, czy chcecie uderzać w samo serce Polski - zaapelował do opozycji i Pałacu Prezydenckiego szef rządu.

    Los programu SAFE w rękach prezydenta. Tusk: Zdrady interesów narodowych nikt wam nie wybaczy

    Los programu SAFE jest w rękach prezydenta, który może podpisać lub odmówić podpisu pod stosowną ustawą. Wcześniej PiS i Konfederacja nie poparły stosownego prawa w Sejmie.

    Donald Tusk podkreślił, że jego ekipa "i tak znajdzie sposoby, nawet jak będą blokować, nawet jak będą wetować, żeby przynajmniej część środków uratować".

    - Naprawdę nikomu łaski nie robicie, wspomagając rząd w realizacji tego programu. (...) Takiej zdrady interesów narodowych nikt wam nigdy nie wybaczy - podsumował lider KO.

    Zgorzelski w ''Gościu Wydarzeń'' o programie SAFE: Jarosław Kaczyński nie wypowiada się w logice państwowejPolsat NewsPolsat News

