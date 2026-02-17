Tusk uderza w PiS i Nawrockiego. Chodzi o program SAFE
- Chcę, żeby w takim konkretnym obrazie wiedzieli państwo, na co szykuje zamach PiS, obie Konfederacje i prezydent Nawrocki - mówił przed posiedzeniem rządu Donald Tusk. Premier podkreślił, że przyjęcie programu SAFE jest dla Polski priorytetem, a pieniądze trafią m.in. do Huty Stalowa Wola. - Zastanówcie się, czy chcecie uderzać w samo serce Polski - dodał. Szef rządu poruszył ten wątek w kontekście zmasowanego nocnego ataku Rosji na Ukrainę.
W skrócie
- Donald Tusk podkreślił znaczenie programu SAFE dla dozbrojenia polskiej armii w kontekście nocnego ataku Rosji na Ukrainę.
- Premier wyliczył, że środki z programu SAFE trafią m.in. do Huty Stalowa Wola oraz zakładów w kilku polskich miastach.
- Los programu SAFE zależy od podpisu prezydenta Nawrockiego, a Tusk ostrzegł, że brak poparcia będzie uznany za zdradę interesów narodowych.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Donald Tusk przed posiedzeniem rządu przyznał, że mieliśmy do czynienia "z wyjątkową nocą", która obrazuje, jak ważne jest dozbrajanie armii, m.in. z w ramach pożyczki z Unii Europejskiej.
- Rosjanie dzisiaj zaatakowali Ukrainę, wykorzystując 425 środków napadu powietrznego - przekazał premier. Chodzi m.in. o cztery rakiety balistyczne Iskander.
Użyli także 396 bezzałogowców. - Pamiętamy atak rosyjskich dronów w Polsce, ten wrześniowy, więc wyobraźmy co oznacza atak 400 uzbrojonych dronów - podkreślił Tusk.
Donald Tusk mówił o programie SAFE. Wyliczał, gdzie trafią środki
Lider KO zaznaczył, że program SAFE jest bardzo korzystny, a pożyczka jest nisko oprocentowana. Tusk tłumaczył, że Huta Stalowa Wola ma otrzymać z tych środków ponad 20 mld złotych.
Środki trafią również do polskich zakładów w innych miastach. Premier wymienił m.in. Radom, Tarnów, Gdynia, Sanok czy Bydgoszcz.
Chwilę wcześniej szef rządu uderzył w oponentów politycznych. - Chcę, żeby w takim konkretnym obrazie wiedzieli państwo, na co szykuje zamach PiS, obie Konfederacje i prezydent Nawrocki - mówił.
- Zastanówcie się, czy chcecie uderzać w samo serce Polski - zaapelował do opozycji i Pałacu Prezydenckiego szef rządu.
Los programu SAFE w rękach prezydenta. Tusk: Zdrady interesów narodowych nikt wam nie wybaczy
Los programu SAFE jest w rękach prezydenta, który może podpisać lub odmówić podpisu pod stosowną ustawą. Wcześniej PiS i Konfederacja nie poparły stosownego prawa w Sejmie.
Donald Tusk podkreślił, że jego ekipa "i tak znajdzie sposoby, nawet jak będą blokować, nawet jak będą wetować, żeby przynajmniej część środków uratować".
- Naprawdę nikomu łaski nie robicie, wspomagając rząd w realizacji tego programu. (...) Takiej zdrady interesów narodowych nikt wam nigdy nie wybaczy - podsumował lider KO.