Tusk uderza w Kaczyńskiego i Orbana. "Zgadnijcie, kto się cieszy"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Premier Donald Tusk skrytykował zablokowanie przez Węgry wsparcia dla Ukrainy oraz próby zablokowania programu SAFE przez Prawo i Sprawiedliwość. "Zgadnijcie, kto się cieszy" - napisał szef rządu.

Trzech starszych mężczyzn w garniturach ustawionych obok siebie na tle różnych aranżacji związanych z oficjalnymi wydarzeniami, środkowy mężczyzna stoi przed mikrofonem, a jeden z nich znajduje się na tle flagi Unii Europejskiej.
Donald Tusk skrytykował premiera Węgier Viktora Orbana i prezesa PiS Jarosława KaczyńskiegoMarysia Zawada / Jacek Dominski / Virginia Mayo / Associated PressReporter

W skrócie

"Premier Orbán zablokował właśnie europejską pomoc dla Ukrainy, Kaczyński próbuje zablokować SAFE, czyli pieniądze na obronę i polski przemysł zbrojeniowy. Zgadnijcie, kto się cieszy" - napisał w sobotę na portalu X premier Donald Tusk.

Do jego wpisu odniósł się europoseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. "Przez lata blokowałeś KPO dla Polski, zgadnij kto się ucieszył" - odpisał premierowi.

Tusk uderza w Orbana i Kaczyńskiego

Wpis Donalda Tuska odnosi się do decyzji premiera Węgier Viktora Orbana, który poinformował w piątek, że zamierza zablokować unijną pomoc dla Ukrainy.

    "Dopóki Ukraina blokuje rurociąg naftowy Przyjaźń, Węgry będą blokować ukraińską pożyczkę wojenną w wysokości 90 mld euro. Nie możemy pozwolić się szantażować" - napisał szef węgierskiego rządu.

    Z kolei w kontekście Jarosława Kaczyńskiego, Donald Tusk odniósł się do decyzji Prawa i Sprawiedliwości, by nie poprzeć programu, który przewiduje, że Polska miałaby otrzymać z UE 43,7 mld euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakup sprzętu wojskowego. Według prezesa PiS inicjatywa ma na celu oddalenie Europy od USA i "zjednoczenie jej pod niemieckim przywództwem".

    - Proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy - stwierdził Kaczyński.

    Mimo sprzeciwu PiS i Konfederacji ustawa dotycząca wprowadzenia programu SAFE została przyjęta przez Sejm i trafiła na biurko Karola Nawrockiego, który jeszcze nie podjął decyzji czy ją podpisze, czy zawetuje. Prezydent z jednej strony ryzykuje konflikt z własnym obozem politycznym, z drugiej oskarżenia o blokowanie funduszy na zbrojenia.

    Tymczasem w sobotę przed Pałacem Prezydenckim zebrali się manifestanci, domagający się zawetowania ustawy dotyczącej programu SAFE.

