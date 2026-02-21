W skrócie Donald Tusk skrytykował Viktora Orbana i Jarosława Kaczyńskiego za działania mające na celu zablokowanie unijnych środków dla Ukrainy oraz programu SAFE.

Arkadiusz Mularczyk odpowiedział Tuskowi, zarzucając mu wieloletnie blokowanie KPO dla Polski.

Ustawa dotycząca programu SAFE została przyjęta przez Sejm i oczekuje na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu lub wecie.

"Premier Orbán zablokował właśnie europejską pomoc dla Ukrainy, Kaczyński próbuje zablokować SAFE, czyli pieniądze na obronę i polski przemysł zbrojeniowy. Zgadnijcie, kto się cieszy" - napisał w sobotę na portalu X premier Donald Tusk.

Do jego wpisu odniósł się europoseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. "Przez lata blokowałeś KPO dla Polski, zgadnij kto się ucieszył" - odpisał premierowi.

Tusk uderza w Orbana i Kaczyńskiego

Wpis Donalda Tuska odnosi się do decyzji premiera Węgier Viktora Orbana, który poinformował w piątek, że zamierza zablokować unijną pomoc dla Ukrainy.

"Dopóki Ukraina blokuje rurociąg naftowy Przyjaźń, Węgry będą blokować ukraińską pożyczkę wojenną w wysokości 90 mld euro. Nie możemy pozwolić się szantażować" - napisał szef węgierskiego rządu.

Z kolei w kontekście Jarosława Kaczyńskiego, Donald Tusk odniósł się do decyzji Prawa i Sprawiedliwości, by nie poprzeć programu, który przewiduje, że Polska miałaby otrzymać z UE 43,7 mld euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakup sprzętu wojskowego. Według prezesa PiS inicjatywa ma na celu oddalenie Europy od USA i "zjednoczenie jej pod niemieckim przywództwem".

- Proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy - stwierdził Kaczyński.

Mimo sprzeciwu PiS i Konfederacji ustawa dotycząca wprowadzenia programu SAFE została przyjęta przez Sejm i trafiła na biurko Karola Nawrockiego, który jeszcze nie podjął decyzji czy ją podpisze, czy zawetuje. Prezydent z jednej strony ryzykuje konflikt z własnym obozem politycznym, z drugiej oskarżenia o blokowanie funduszy na zbrojenia.

Tymczasem w sobotę przed Pałacem Prezydenckim zebrali się manifestanci, domagający się zawetowania ustawy dotyczącej programu SAFE.

