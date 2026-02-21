Tusk uderza w Kaczyńskiego i Orbana. "Zgadnijcie, kto się cieszy"
Premier Donald Tusk skrytykował zablokowanie przez Węgry wsparcia dla Ukrainy oraz próby zablokowania programu SAFE przez Prawo i Sprawiedliwość. "Zgadnijcie, kto się cieszy" - napisał szef rządu.
W skrócie
- Donald Tusk skrytykował Viktora Orbana i Jarosława Kaczyńskiego za działania mające na celu zablokowanie unijnych środków dla Ukrainy oraz programu SAFE.
- Arkadiusz Mularczyk odpowiedział Tuskowi, zarzucając mu wieloletnie blokowanie KPO dla Polski.
- Ustawa dotycząca programu SAFE została przyjęta przez Sejm i oczekuje na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu lub wecie.
"Premier Orbán zablokował właśnie europejską pomoc dla Ukrainy, Kaczyński próbuje zablokować SAFE, czyli pieniądze na obronę i polski przemysł zbrojeniowy. Zgadnijcie, kto się cieszy" - napisał w sobotę na portalu X premier Donald Tusk.
Do jego wpisu odniósł się europoseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. "Przez lata blokowałeś KPO dla Polski, zgadnij kto się ucieszył" - odpisał premierowi.
Tusk uderza w Orbana i Kaczyńskiego
Wpis Donalda Tuska odnosi się do decyzji premiera Węgier Viktora Orbana, który poinformował w piątek, że zamierza zablokować unijną pomoc dla Ukrainy.
"Dopóki Ukraina blokuje rurociąg naftowy Przyjaźń, Węgry będą blokować ukraińską pożyczkę wojenną w wysokości 90 mld euro. Nie możemy pozwolić się szantażować" - napisał szef węgierskiego rządu.
Z kolei w kontekście Jarosława Kaczyńskiego, Donald Tusk odniósł się do decyzji Prawa i Sprawiedliwości, by nie poprzeć programu, który przewiduje, że Polska miałaby otrzymać z UE 43,7 mld euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakup sprzętu wojskowego. Według prezesa PiS inicjatywa ma na celu oddalenie Europy od USA i "zjednoczenie jej pod niemieckim przywództwem".
- Proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy - stwierdził Kaczyński.
Mimo sprzeciwu PiS i Konfederacji ustawa dotycząca wprowadzenia programu SAFE została przyjęta przez Sejm i trafiła na biurko Karola Nawrockiego, który jeszcze nie podjął decyzji czy ją podpisze, czy zawetuje. Prezydent z jednej strony ryzykuje konflikt z własnym obozem politycznym, z drugiej oskarżenia o blokowanie funduszy na zbrojenia.
Tymczasem w sobotę przed Pałacem Prezydenckim zebrali się manifestanci, domagający się zawetowania ustawy dotyczącej programu SAFE.