"Trudno w to uwierzyć, ale Karol Nawrocki zablokował ustawę chroniącą pacjentów przed oszustami, wyłudzeniami i groźnymi niesprawdzonymi terapiami. Zamiast po stronie chorych, stanął po stronie szarlatanów" - napisał Donald Tusk na platformie X.

Nawrocki zdecydował ws. kolejnych ustaw. Fala komentarzy

Niepochlebny wpis zamieściła również europosłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. "Wetoman w formie. Tym razem po stronie szarlatanów, którzy okłamują ludzi i jeszcze na tym zarabiają. Wcześniej pomógł oszustom kryptowalutowym, teraz oszustom medycznym. Jego hasło powinno brzmieć - 'Po pierwsze oszuści'" - napisała.

"Pan Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego oszusta od pseudomedycyny i mamy tego efekty" - ocenił z kolei europoseł KO Dariusz Joński. Jak twierdzi, PiS wykorzystuje Trybunał Konstytucyjny "żeby blokować dobre ustawy".

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Ustawa "Lex szarlatan" trafi do TK. Uzasadnienie prezydenta

Wcześniej prezydent przekazał, że zdecydował się skierować nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nazywaną "Lex szarlatan".

Nawrocki w oświadczeniu wideo przyznał, że sam cel ustawy jest słuszny, jednak wątpliwości budzą wskazane w niej środki, na co - jak stwierdził - uwagę zwracały także specjalistyczne środowiska.

- Do jednej grupy tzw. szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną - zwrócił uwagę prezydent.