Tusk dodał, że zdaje sobie sprawę, że dla najbardziej zaangażowanych sympatyków jego partii "te decyzje mogą wydawać się nie do przyjęcia, ale ja czuję się współodpowiedzialny za miliony Polek i Polaków".

- Wszyscy oni chcą przeżyć możliwie bezpiecznie najtrudniejsze momenty w naszej historii - mówił.

Tusk: Morawiecki skamlał po powrocie z Brukseli

Zaznaczył, że "to nie sztuka podejmować decyzje dające satysfakcje na dzień lub tydzień. Sztuką jest przewidzieć konsekwencje na kolejne tygodnie i w dzień wyborów".

- W ciągu najbliższych kilku tygodni przeforsujemy zapisy przygotowane przez PO w Sejmie tak, by Polska mogła zacząć zachowywać się jak nowoczesne państwo, także w kwestii energetyki. To niezbędny warunek, by te pieniądze do naszego kraju przyszły - podał.

Tusk podkreślił, że "PiS - de facto - został zmuszony".

- Ten biedny Morawiecki pojechał do Brukseli na kolanach. Potem skamlał, żeby nie ruszać tej ustawy napisanej przez Brukselę. Upokarzające, ale koniec końców pokazujące, że to wy macie powód do satysfakcji, to oni musieli fundamentalnie zmienić zdanie.

Lider PO dodał, że "zrobiliśmy niesatysfakcjonujący krok, ale mogący przynieść bardzo pozytywne efekty, szczególnie te dotyczące pieniędzy".

Polityk zaznaczył, że chce wygrać wybory. - Powrót rządów prawa w Polsce będzie możliwy właśnie po nich. (...) Apeluję o odrobinę zaufania do mnie. Znam Kaczyńskiego jak złe licho i zależy mi, żeby nie wpadać w pułapki, które on zastawia. Będę tego pilnował do dnia wyborów - zadeklarował.

Zabójstwo Pawła Adamowicza. Tusk: Na początku zawsze jest słowo

Były premier nawiązał również do hejtu i kolejnej rocznicy zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

- Wielka państwowa pisowska machina każdego dnia i tygodnia starała się wmówić ludziom, że Paweł Adamowicz to wcielenie zła. Czy to zawsze musi skończyć się tragedią? Oczywiście nie, ale na początku zawsze jest słowo. Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że poruszam się z ochroną. Jestem tego typu człowiekiem, że staram się takie rzeczy sprowadzić do minimum. Ale tutaj w Gdańsku w cztery lata po zabójstwie Pawła Adamowicza, gdzie zabójca nie jest jeszcze skazany i ci ludzie, którzy pośrednio do tego doprowadzili, np. ci państwowi funkcjonariusze w TVP, oni nadal uprawiają ten sam proceder. Starają się poniżać całe grupy społeczne i to prędzej czy później może doprowadzić do tragedii - stwierdził.