W skrócie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała podczas spotkania z Donaldem Tuskiem, że Polska 2050 "zagłosuje odpowiedzialnie" w sprawie wotum nieufności wobec minister Pauliny Hennig-Kloski, uzależniając decyzję klubu od działań minister do czasu głosowania.

Onet informował, że premier miał zagrozić Pełczyńskiej-Nałęcz usunięciem Polski 2050 z koalicji rządzącej w razie poparcia wotum nieufności, jednak źródła Polsat News zaprzeczają doniesieniom o ultimatum.

Podczas spotkania premier Donald Tusk za problemy w koalicji obwinił koalicjantów, natomiast Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że za stan koalicji odpowiada premier.

Spotkanie premiera Donalda Tuska z minister funduszy i polityki regionalnej oraz liderką Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz rozpoczęło się w czwartek około godz. 16.30 i skończyło przed 19.00.

Dziennikarz Polsat News Cyprian Jopek ustalił, że premier bronił "jak swojej" minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, wobec której politycy PiS oraz Konfederacji złożyli do Sejmu wniosek o wotum nieufności. Pełczyńska-Nałęcz przekazała natomiast Tuskowi, iż "Polska 2050 zagłosuje odpowiedzialnie", ale decyzję klubu uzależniła od działań minister Hennig-Kloski do czasu głosowania nad wotum.

Wcześniej portal Onet informował, że podczas spotkania premier zagroził Pełczyńskiej-Nałęcz, że jeśli Polska 2050 poprze wotum nieufności, to jej ugrupowanie zostanie usunięte z koalicji rządzącej. Według źródeł dziennikarza Polsat News takie ultimatum jednak nie padło.

Kto odpowiada za stan koalicji? Doszło do spięcia

Podczas spotkania Tusk miał również wyrazić wiele uwag co do stanu koalicji rządzącej. Za problemy obwinił koalicjantów. Z jego opinią nie zgodziła się Pełczyńska-Nałęcz, która za konflikty w rządzie obwiniła Tuska. - Za stan firmy odpowiada jej szef, a za stan koalicji odpowiada premier - miała stwierdzić minister funduszy i polityki regionalnej.

Napięcia w koalicji rządzącej wzmogły się od czasu rozłamu w Polsce 2050. Po tym jak Hennig-Kloska przegrała wybory na przewodniczącą partii, postanowiła ona odejść z ugrupowania wraz z częścią popierających ją parlamentarzystów i założyć własny klub Centrum. Część posłów Polski 2050 wprost zapowiedziało, że są gotowi zagłosować za odwołaniem byłej koleżanki z partii.

Sama Hennig-Kloska zorganizowała w czwartek popołudniu spotkanie z przedstawicielami wszystkich klubów koalicyjnych, aby przedstawić sukcesy kierowanego przez nią resortu oraz wyjaśnić problemy odziedziczone po poprzedniej ekipie rządzącej.

