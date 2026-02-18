Tusk skomentował "sensację dnia": Zapewniły mnie
Donald Tusk skomentował rozpad Polski 2050, określając wydarzenie jako "sensację dnia". - Chcę państwa uspokoić, jeśli chodzi o stabilność w parlamencie. Dzisiaj doszło do podziału w partii Polska 2050, ale w ostatnich dniach i godzinach zarówno pani Pełczyńska-Nałęcz, jak i pani Hennig-Kloska zapewniły mnie, że pozostaną lojalne wobec rządu - przekazał premier.
W skrócie
- Donald Tusk skomentował rozpad Polski 2050, określając to jako "sensację dnia”.
- Paulina Hennig-Kloska i jej stronnicy utworzyli nowy klub Centrum, do którego przystąpiło 15 posłów i trzech senatorów.
- Tusk otrzymał zapewnienia od Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski o lojalności wobec rządu oraz Koalicji 15 Października.
- Polskę 2050 opuścili wcześniej Paweł Zalewski, Joanna Mucha oraz Michał Kobosko.
Donald Tusk skomentował bieżącą sytuację polityczną podczas wydarzenia "Polska. Rok przyspieszenia". Chodzi o rozpad klubu parlamentarnego Polski 2050.
Paulina Hennig-Kloska oraz jej stronnicy poinformowali na konferencji prasowej, że utworzą nowy klub o nazwie Centrum. Przystąpi do niego 15 posłów oraz trzech senatorów.
- Dzisiaj doszło do podziału w partii Polska 2050, ale w ostatnich dniach i godzinach zarówno pani Pełczyńska-Nałęcz, jak i pani Hennig-Kloska zapewniły mnie, że niezależnie od turbulencji w ich ugrupowaniu pozostaną lojalne wobec rządu, wobec Koalicji 15 Października - przekazał premier.
- Większość parlamentarna pozostanie stabilna na najbliższe miesiące i lata, na pewno do następnych wyborów, tu pragnę państwa uspokoić - dodał Tusk. Jak podkreślił, "nie takie turbulencje musieliśmy przez ten rok przeżywać i przeżyliśmy".
Rozpad Polski 2050 stał się faktem. Podano nazwę nowego klubu
Paulina Hennig-Kloska ogłosiła w środę, że klub Centrum "to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, którzy wypracowują dobre kompromisy i odnoszą sukcesy".
Sławomir Ćwik wskazał, że decyzja o powstaniu nowego klubu była motywowana "zmianą stylu przywództwa (w Polsce 2050 - red.)". - Nasza grupa postanowiła skupić się tylko i wyłącznie na pracy merytorycznej, grupowej po to, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania - powiedział.
Lista parlamentarzystów, którzy utworzyli klub Centrum prezentuje się następująco:
- Rafał Kaprzyk,
- Barbara Okula,
Spór w Polsce 2050. Odeszła Mucha, Zalewski i Kobosko
Przypomnijmy, wcześniej Polskę 2050 opuścili m.in. Paweł Zalewski i Joanna Mucha. Oboje zadeklarowali, że będą posłami niezrzeszonymi.
Z ugrupowaniem zarządzanym przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz pożegnał się także europoseł Michał Kobosko. "Nastąpiła faktyczna prywatyzacja partii przez panią minister i krąg jej współpracowników" - napisał polityk o nowej przewodniczącej.