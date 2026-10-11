Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Tusk rozmawiał z Zełenskim. Mocna deklaracja premiera

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Donald Tusk rozmawiał w niedzielę z Wołodymyrem Zełenskim. "Jestem absolutnie pewien, że nikt i nic nie złamie Ukrainy i jej Prezydenta w ich walce przeciwko rosyjskiej agresji" - napisał na platformie X premier. Deklaracja szefa rządu pojawiła się w czasie kontrowersji wokół decyzji Donalda Trumpa o czasowym zawieszeniu sankcji na rosyjski olej napędowy.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Donald Tusk z Wołodymyrem Zełenskim ściskają dłonie, w tle flagi Polski i Ukrainy.
Donald Tusk rozmawiał z Wołodymyrem ZełenskimAnita WalczewskaEast News

W skrócie

  • Donald Tusk zadeklarował poparcie dla Ukrainy i jej prezydenta po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim, wyrażając przekonanie o ich determinacji w walce z rosyjską agresją.
  • Premier zapewnił o solidarności Polski i Europy z narodem ukraińskim, a w Warszawie rozpocznie się Warsaw Security Forum z udziałem szefów rządów i ekspertów.
  • W kontekście decyzji Donalda Trumpa o czasowym zniesieniu sankcji na rosyjski olej napędowy Wołodymyr Zełenski skrytykował ten ruch, określając go jako korzyść dla Rosji i powiązał z atakiem na Zaporoże.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Premier Donald Tusk opublikował w serwisie X wpis, dotyczący rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podkreślił, że jest przekonany o determinacji ukraińskiego przywódcy i jego kraju w walce z rosyjską agresją.

"Po dzisiejszej rozmowie z Zełenskim jestem absolutnie pewien, że nikt i nic nie złamie Ukrainy i jej Prezydenta w ich walce przeciwko rosyjskiej agresji" - napisał szef polskiego rządu.

Tusk dodał, że zapewnił ukraińskiego prezydenta o wsparciu ze strony Polski i europejskich partnerów. "Zapewniłem go, że może liczyć na pełną solidarność Polski i Europy z narodem ukraińskim" - przekazał premier.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski zareagował na wezwania Donalda Trumpa do wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie
Wojna w Ukrainie

Zełenski reaguje na wezwania Trumpa, stawia warunek. "Będziemy gotowi"

Marta Stępień
Aleksandra Czurczak
Marta Stępień, Aleksandra Czurczak

W poniedziałek w Warszawie rozpocznie się dwudniowe Warsaw Security Forum, poświęcone bezpieczeństwu i obronności Europy, ze szczególnym uwzględnieniem jej centralnej i wschodniej części. Wśród uczestników znajdą się m.in. premier Donald Tusk, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, premier Norwegii Jonas Gahr Store oraz premier Litwy Mindaugas Sinkevicius, a także przedstawiciele NATO, dowódcy wojskowi i eksperci.

Wojna w Ukrainie. Trump skrytykował Zełenskiego

Deklaracja Tuska pojawiła się w czasie napięć związanych z decyzją prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącą rosyjskich surowców energetycznych. W piątek amerykański przywódca ogłosił, że Rosja zgodziła się na natychmiastowe dostarczenie 300 tys. ton oleju napędowego na światowy rynek, a w późniejszym terminie także kilku milionów ton.

Władze Stanów Zjednoczonych wydały tymczasowe zezwolenie na dostawy rosyjskiego paliwa. Ma ono obowiązywać do 7 kwietnia 2027 roku, co oznacza czasowe zawieszenie sankcji w tym zakresie.

Zobacz również:

Zełenski skomentował porozumienie USA-Rosja
Wojna w Ukrainie

Zełenski skrytykował porozumienie USA i Rosji. "To oczywista słabość"

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

Trump argumentował, że decyzja jest konieczna, by obniżyć ceny paliw, które wzrosły w związku z konfliktami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie krytykował Wołodymyra Zełenskiego za ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie. Według amerykańskiego prezydenta działania te miały przysparzać problemów całemu światu.

Trump twierdził również, że prosił Zełenskiego, by nie atakował obiektów związanych z produkcją oleju napędowego. Jak utrzymywał, ukraiński przywódca nie zastosował się jednak do tej prośby.

Zełenski krytykuje decyzję USA. "Prezent dla Putina"

Wołodymyr Zełenski wcześniej ostro sprzeciwił się złagodzeniu sankcji wobec Rosji. Określił ten krok jako "prezent dla Putina" i ocenił, że ustępstwo nie przyczyni się do zakończenia wojny. Ostrzegł również, że Moskwa może odpowiedzieć na nie nasileniem terroru.

W sobotę ukraiński prezydent odniósł się do rosyjskiego ataku na Zaporoże. Ocenił, że Rosja podziękowała Stanom Zjednoczonym za decyzję dotyczącą sankcji, bombardując ukraińskie miasto. W wyniku tego ataku zginęło 20 osób.

Zobacz również:

Donald Trump powiedział, co usłyszał od Władimira Putina podczas ich piątkowej rozmowy
Świat

Trump mówi, co usłyszał od Putina. "Bardzo by tego chciał"

Marta Stępień
Marta Stępień


"Polityczny WF": Zagadkowa rozmowa w Białym Domu. Czy Trump namawiał Kosiniaka?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze