W skrócie Andrzej Duda udostępnił skan dokumentu wskazujący, że w 2011 roku Donald Tusk zaakceptował współpracę Służby Kontrwywiadu Wojskowego z kilkoma krajami, w tym Rosją.

Były prezydent Duda odniósł się do daty pisma, podkreślając jej bliskość względem agresji na Gruzję i katastrofy smoleńskiej oraz opublikował zdjęcie Tuska z Władimirem Putinem.

Wcześniej Donald Tusk zamieścił zdjęcie z Karolem Nawrockim, Andrzejem Dudą i Radosławem Piesiewiczem, komentując w kontekście afery dotyczącej Zondacrypto.

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"Premierze Tusk, czyj to podpis?" - zapytał Andrzej Duda w mediach społecznościowych, dołączając skan pisma sporządzonego 17 października 2011 roku przez ówczesnego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Janusza Noska.

W adresowanym do prezesa Rady Ministrów wniosku poproszono o "wyrażenie zgody na podjęcie współpracy ze służbami specjalnymi Algierii, Ukrainy, Gruzji, Federacji Rosyjskiej oraz Chińskiej Republiki Ludowej". Jak uzasadniono, podjęcie współpracy miało wynikać z "planowanej realizacji zadań w zakresie właściwości Służby Kontrwywiadu Wojskowego".

Na skanie pisma widać też zakreślony, odręczny podpis o treści: "Zgoda. Donald Tusk".

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Duda uderza w Tuska. Wpisy zahaczające o relację Polski z Rosją

Duda zwrócił uwagę, że data pisma wskazuje na stosunkowo krótki odstęp od wydarzeń, które wstrząsnęły światową polityką. "Po agresji na Gruzję? Po katastrofie w Smoleńsku?" - napisał były prezydent. Agresja Rosji wobec Gruzji nastąpiła w 2008 roku, natomiast do katastrofy smoleńskiej doszło w 2010 roku.

Natomiast kilka minut wcześniej Duda opublikował na swoim profilu na platformie X zdjęcie przedstawiające Tuska u boku przywódcy Rosji Władimira Putina podczas spotkania w 2009 roku. "Premier Tusk chyba traci czujność, jeśli zaczyna licytację na zdjęcia" - stwierdził były prezydent.

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Wpis skomentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski: "Szkalowanie zdjęciami z oficjalnej wizyty Ławrowa w Polsce Panu nie przeszkadza".

Tusk zamieścił zdjęcie Nawrockiego, Dudy i Piesiewicza. "Nie ma się co śmiać"

Wcześniej w niedzielę premier opublikował na platformie X wspólną fotografię Karola Nawrockiego, Andrzeja Dudy oraz prezesa Polskiego Komitetu OlimpijskiegoRadosława Piesiewicza. Ten ostatni przebywa w areszcie tymczasowym w związku z zarzutami dotyczącymi afery Zondacrypto.

"Tu się nie ma co śmiać, panowie…" - zaznaczył premier w opisie zdjęcia.

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Postępowanie w sprawie upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte 17 kwietnia przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy.

W sobotę, podczas pierwszego dnia wydarzenia "Przyszłość.pl" w Juracie, prezydent Nawrocki zapewniał, że nigdy się nie spotkał się z szefem spółki Przemysławem Kralem. Dodał, że prezydenccy ministrowie również nie utrzymywali kontaktów z osobami z Zondacrypto.



