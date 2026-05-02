"Wszyscy musimy zrobić wszystko, co konieczne, aby odwrócić ten katastrofalny trend" - dodał premier. Reakcja szefa rządu następuje niedługo po komentarzu szefa niemieckiego resortu obrony Borisa Pistoriusa, który oświadczył, że decyzja USA była "do przewidzenia".

Rozwiń

Informację o tym, że Stany Zjednoczone mają zamiar wycofać około 5 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec, przekazał w piątek rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

USA wycofują żołnierzy z Niemiec. "Następstwo gruntownej analizy"

"Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił (...) w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu" - poinformował Parnell w wydanym oświadczeniu.

Dziennik "The Washington Post" wskazał w niedzielę, że ogłoszony przez USA ruch zbiegł się w czasie ze sporem między Friedrichem Merzem a Donaldem Trumpem.

W ostatnim czasie z ust kanclerza Niemiec padło stwierdzenie, że amerykańsko-izraelski atak na Iran został przeprowadzony "ewidentnie bez absolutnie żadnej strategii".

Z kolei Trump oświadczył, że Merz "powinien spędzać więcej czasu na zakończeniu wojny z Rosją/Ukrainą (...) i na naprawie swojego zrujnowanego kraju (...), a mniej czasu na przeszkadzaniu tym, którzy pozbywają się irańskiego zagrożenia nuklearnego".

Więcej informacji wkrótce.

