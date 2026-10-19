- Wytłumaczę, co zrobiliśmy, aby Polska czuła się bezpieczna i była bezpieczna. Szczególnie, jeśli chodzi o potencjalną falę nielegalnych migrantów - przekazał premier w nowym nagraniu. Materiał wideo jest reakcją na falę zamieszek, jaka ogarnęła Francję, Włochy, a wcześniej hiszpańską Ceutę czy Brukselę w Belgii.

Szef rządu zrelacjonował przebieg ostatniego spotkania Rady Europejskiej. - Doszło do takiej dość ostrej konfrontacji - zauważył. Premier Hiszpanii miał bronić obecnej polityki migracyjnej Unii, jak to ujął Tusk, "przesadnej otwartości".

Przeciwne zdanie wyraziły Polska, Dania i Włochy. - Proponowaliśmy tam zapisy bardzo twarde. Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy miałem poczucie, że do mojego sposobu myślenia i niektórych innych przywódców, dołączyły już właściwie wszystkie kraje europejskie - dorzucił.

Donald Tusk uderza w rząd PiS. "Katastrofalna polityka migracyjna"

Donald Tusk zauważył, że realna groźba pogorszenia sytuacji migracyjnej w Polsce istniała. W tym celu przypomniał rządy poprzedników.

- Polityka migracyjna rządu PiS-u to katastrofa. Czy wy sobie zdajecie w ogóle sprawę, ile ludzi dostawało się do Polski na legalnie wydawane wizy przez rząd PiS-u? - pytał. Następnie udzielił odpowiedzi: - W latach 2018-2023 to było w sumie około miliona wiz każdego roku. Rząd PiS każdego dnia wpuszczał do Polski 3 tys. legalnych migrantów, nie mówiąc o tym, ilu przedostawało się przez zupełnie nieszczelną wschodnią granicę.

- Rząd PiS otworzył bramy Polski dla wszystkich migrantów najszerzej ze wszystkich państw europejskich - dodał premier. Zauważył jego rząd zredukował wydawanie wiz o 87 proc. w porównaniu z 2022 rokiem. W tym samym czasie o 200 proc. wzrosła liczba deportacji obcokrajowców z Polski.

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Szef rządu w nowym materiale podkreślił, że jego rząd ograniczył korupcję przy wydawaniu wiz. Przypomniał o tzw. aferze Wawrzyka (Piotr Wawrzyk, były wiceszef MSZ). - Kwitł handel wizami. Są zarzuty wobec wiceministra Wawrzyka, czeka go proces, ale co się stało to się stało. Miliony ludzi z całego świata dotarło do Polski albo przez Polskę do Europy - kontynuował swój wywód.

Zdaniem Tuska "nielegalna migracja (za rządów PiS - red.) jest przykładem najbardziej dobitnym, jak oni wszystko schrzanili i ile my musieliśmy naprawić, żeby polska granica była szczelna i bezpieczna". Posłużył się danymi z 2022 roku, kiedy odnotowano ponad 20 tys. nielegalnych przejść przez granicę z Białorusią. W 2026 roku służby odnotowały 0 takich przypadków.

- Polska granica lądowa stała się najlepiej, najskuteczniej chronioną granicą w całej Europie. Dlatego nie boimy się takich obrazków, jakie widzieliśmy ostatnio w wielu europejskich stolicach - zaznaczył.

Więcej informacji wkrótce.



