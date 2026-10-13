W skrócie Donald Tusk podsumował ostatnią wypowiedź Karola Nawrockiego dotyczącą zagrożenia ze strony Rosji i obecności partii Grzegorza Brauna w polityce.

Według Nawrockiego poziom zagrożenia nie zmienił się istotnie, zaś ostrzeżenia premiera miały wywołać tzw. efekt flagi.

Prezydent stwierdził, że informacje publikowane przez premiera były mu znane już na początku kadencji.

W odniesieniu do partii Grzegorza Brauna Nawrocki zaznaczył, że jej poparcie sondażowe sprawia, iż należy ją traktować jako obecny element polskiej polityki.

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Karol Nawrocki w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" przywoływał komunikaty płynące z rządu o rosnącym zagrożeniu bezpieczeństwa dla Polski i innych państw NATO graniczących z Rosją. Zdaniem prezydenta mamy do czynienia z "dystrybucją strachu", zaś ostrzeżenia premiera mają wywołać tzw. efekt flagi.

Nawrocki podkreślił, że zna raporty NATO. Według niego "poziom zagrożenia nie zmienił się istotnie". - Nie mogę jednak przytaczać wprost raportów czy zmieniać ich klauzul. Informacje, które dziś publicznie podaje premier Donald Tusk, miałem już wtedy, kiedy zostałem prezydentem. Zmieniło się jedno: jeden z polityków uporczywie wykorzystuje to zagrożenie dla własnych korzyści politycznych - zaznaczył.

"Karol Nawrocki stwierdził, że nie widzi wzrostu zagrożenia ze strony Rosji. Nie widzi też problemu w obecności w polskiej polityce Brauna i jego prorosyjskiej partii. Dzięki za szczerość" - napisał na platformie X Donald Tusk, odnosząc się do słów głowy państwa.

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Karol Nawrocki krytycznie o ruchach Tuska. Przypomniał reset z Rosją

Karol Nawrocki pytany przez "Rzeczpospolitą" o formację Grzegorza Brauna, odpowiedział w następujący sposób: - Jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce.

Przypomnijmy, część polityków i publicystów opowiada się za delegalizacją skrajnie prawicowego ugrupowania. Prezydent zauważył, że Konfederacja Korony Polskiej nie jest pierwszą partią w Polsce oskarżaną o prorosyjskość.

- Mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem. Panie redaktorze, rzeczywiście pan diagnozuje pewne kontakty, ale ja patrzę w innym kierunku i widzę premiera, który mówił, żebyśmy współpracowali z Rosją taką, jaka jest - powiedział Nawrocki, nawiązując do okresu pierwszego rządu Donalda Tuska i próby resetu z Kremlem.

Głowa państwa podkreśliła, że nie zrównuje Tuska z Braunem. - Opinia publiczna jest egzaltowana pewnymi rzeczami, które on (Tusk - red.) ocenia krytycznie, a jednocześnie ci, co to mówią przechodzą obojętnie obok resetu z Rosją, uznając, że tego nie było - dorzucił.



