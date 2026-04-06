Wpis szefa rządu opublikowany został chwilę po godzinie 14 na platformie X. Donald Tusk odniósł się w nim do słów prezydenckiego ministra Marcina Przydacza.

Polityk w programie "Poranny WF z gościem"na antenie Polsat News stwierdził, że część zachodnich sojuszników USA, dysponujących odpowiednią flotą morską, powinna wesprzeć Amerykanów w odblokowaniu cieśniny Ormuz.

- Nie tylko w imię własnego interesu, to jest jasne, jeśli zostanie odblokowana cieśnina Ormuz, to spadną ceny energii, natomiast też w imię solidarności euroatlantyckiej - tłumaczył.

Bliski Wschód. Donald Tusk reaguje na słowa Marcina Przydacza

Według lidera Koalicji Obywatelskiej, słowa polityka PiS to ewidentne wzywanie do zaangażowania polskich żołnierzy w wojnę w Iranie.

"Ludzie PiS i Karola Nawrockiego chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie. Nie pozwolę na to. Przydałby się wam, nie tylko dziś, kubeł zimnej wody na głowę" - napisał.

Na reakcję ze strony Pałacu Prezydenckiego szef rządu nie musiał długo czekać. Na jego wpis odpowiedział rzecznik prezydenta - Rafał Leśkiewicz.

"Donald Tusk postanowił wykorzystać świąteczną atmosferę do szerzenia kolejnych manipulacji w mediach społecznościowych. Widać inaczej nie potrafi spędzać Świąt Wielkanocnych. Pozostaje współczuć pogubionemu i coraz bardziej oderwanemu od rzeczywistości Premierowi" - napisał Leśkiewicz.

"Jeszcze niedawno w drugim wagonie, dziś sam na pustym peronie, z którego pociąg dawno już odjechał" - dodał rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.

