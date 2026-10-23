Tusk reaguje na rezygnację w rządzie. "Mam dwie świetne kandydatury"

W skrócie Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz złożyła rezygnację, tłumacząc to wyższością wyznawanych wartości nad zajmowanym stanowiskiem.

Premier Donald Tusk ocenił decyzję minister jako przejaw politycznego zagubienia i poinformował, że posiada już dwie kompetentne kandydatki na jej miejsce.

Szef rządu zapowiedział możliwość ponownego głosowania nad projektem znoszącym dwukadencyjność samorządów po swoim powrocie z wizyty w Indiach.

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Donald Tusk rozmawiał z dziennikarzami podczas swojej wizyty w Indiach. Gdy doszło do pytania o rezygnację Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, premier na kilka sekund zamilkł.

- Myślałem, że zanim odejdzie to zadzwoni chociaż i powie, że się znudziła ta praca - mówił Tusk. Jak dodał, od dłuższego czasu współpraca z minister "nie była najłatwiejsza". - I ja nie mówię tylko o sobie - podkreślił.

"Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki" - napisała w czwartek na platformie X minister Pełczyńska-Nałęcz.

Tusk o Pełczyńskiej-Nałęcz: Politycznie bardzo pogubiona

Zdaniem szefa rządu Pełczyńska-Nałęcz jest "politycznie bardzo pogubiona".

- Stało się, ale nie sądzę, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie dla dalszej pracy koalicji - nadmienił premier. - Nie chcę w żaden sposób deprecjonować znaczenia politycznego pani Pełczyńskiej-Nałęcz, ale intuicja mi mówi, że jest to jej indywidualna decyzja i że, jeśli chodzi o samą koalicję 15 października, chyba nic się nie zmieni.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rządzie kierowała pracą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Tusk wyznał, że ma na jej miejsce "dwie świetne kandydatury".

- Jedna i druga to kobieta, bardzo kompetentne. Będę się czuł bardzo bezpiecznie. No ale nie chcę telefonicznie tego konsultować, więc tuż po powrocie poznacie nazwisko tej wybranki - podsumował Tusk.

Minister cieszyła się z utrzymania dwukadencyjności. Tusk dopuszcza zwrot w sprawie

Decyzję o odejściu z rządu Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła po głosowaniu nad nowelizacją znoszącą dwukadencyjność samorządów. Sejm ostatecznie, choć niewielką przewagą, odrzucił projekt posłów PSL.

"Koalicja, w tym niestety znaczna część posłów Polski 2050, stanęła przeciw ludziom, a za politykierskimi układami. To nie pierwsza taka decyzja koalicji, ale fundamentalnie ważna" - napisała Pełczyńska-Nałęcz w mediach społecznościowych.

- Zabrakło tych trzech głosów, pewnie ministra Domańskiego, premiera, ale też nie wszyscy w koalicji głosowali - mówił w czwartek szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z dziennikarzami.

Donald Tusk poinformował, że po jego powrocie z Indii można jeszcze raz spróbować przegłosować ten projekt.

- Ja nie widzę żadnego problemu w tym, żeby natychmiast wrócić do tego projektu, bo jeśli tylko techniczne względy zadecydowały, że zabrakło kilku głosów naszej delegacji, jednego głosu chyba PSL-u, kilku głosów chyba z klubu pani Pauliny Hennig-Kloski, no to wróćmy jak najszybciej do tego i przegłosujmy to jeszcze raz - powiedział dziennikarzom.

Premier tłumaczył, że jest sceptyczny wobec ograniczenia liczby kadencji włodarzy miast i wsi, ponieważ jego zdaniem to wyborcy powinni decydować, jak długo ktoś sprawuje władzę.



