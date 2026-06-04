W skrócie Donald Tusk przypomniał polityczne zmiany związane z częściowo wolnymi wyborami z 4 czerwca 1989 roku, które umożliwiły powstanie pierwszego niekomunistycznego rządu po II wojnie światowej.

Premier zaproponował upamiętnienie Tadeusza Mazowieckiego poprzez budowę jego pomnika przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i organizację marszu w setną rocznicę jego urodzin.

Donald Tusk zapowiedział powołanie honorowego komitetu budowy pomnika, do którego chce zaprosić wszystkich byłych premierów.

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W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych premier nawiązał do wydarzeń sprzed 37 lat. Podkreślił znaczenie wyborów z 4 czerwca 1989 roku, które otworzyły drogę do przemian ustrojowych i utworzenia pierwszego niekomunistycznego rządu po II wojnie światowej.

Tusk przypomniał również postać Tadeusza Mazowieckiego, który w sierpniu 1989 roku został premierem i stanął na czele pierwszego rządu III Rzeczypospolitej.

Pomnik Tadeusza Mazowieckiego przed KPRM

Premier zapowiedział, że za rok przypadać będzie setna rocznica urodzin Mazowieckiego. W związku z tym zaproponował jego upamiętnienie.

- Dokładnie za rok będziemy obchodzić setne urodziny Tadeusza Mazowieckiego. Postawmy mu pomnik tu, przed Kancelarią Premiera, jego kancelarią - powiedział.

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Szef rządu zasugerował również, aby 4 czerwca 2027 roku zorganizować Wielki Marsz Patriotów, którego uczestnicy mogliby zgromadzić się właśnie przy pomniku pierwszego premiera III RP.

Tusk zaprosił byłych premierów do komitetu

Tusk zaproponował również utworzenie honorowego komitetu budowy pomnika. Jak poinformował, chciałby zaprosić do niego wszystkich byłych szefów rządu.

- Duży ten komitet. Jarosław chyba nie odmówi, jak myślicie? - zakończył.

Kim był Tadeusz Mazowiecki?

Tadeusz Mazowiecki był jednym z najważniejszych polityków okresu transformacji ustrojowej w Polsce. W latach 80. współpracował z opozycją demokratyczną i "Solidarnością", uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu oraz był bliskim doradcą Lecha Wałęsy.

24 sierpnia 1989 roku został powołany na stanowisko premiera. Kierowany przez niego rząd rozpoczął reformy polityczne i gospodarcze, które doprowadziły do budowy demokratycznego państwa po upadku systemu komunistycznego.

Po zakończeniu misji premiera działał m.in. jako specjalny wysłannik ONZ w Bośni i Hercegowinie oraz lider środowisk demokratycznych i liberalnych w Polsce.





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