W skrócie Donald Tusk spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim na rozmowie w cztery oczy w Pałacu Prezydenckim.

Wśród możliwych tematów wymieniane są kwestie bezpieczeństwa regionalnego oraz stanowisko Polski wobec negocjacji ws. Ukrainy.

Poruszone mogą zostać także tematy nominacji ambasadorskich i konieczności współpracy między instytucjami państwa.

Premier Donald Tusk przyjechał do Pałacu Prezydenckiego w piątek ok. godziny 13.30.

Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem wyniknęło z potrzeby ustalenia stanowiska Polski na arenie międzynarodowej. Chodzi m.in. o toczące się negocjacje w sprawie Ukrainy, które mają zakończyć trwającą wojnę.

To pierwsze spotkanie szefa rządu i głowy państwa od miesięcy. Ostatni raz Tusk i Nawrocki rozmawiali w połowie września 2025 roku.

Oprócz kwestii bezpieczeństwa w regionie politycy mogą poruszyć również temat nominacji ambasadorskich. Prezydent od miesięcy blokuje wnioski składane przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

Przed rozpoczęciem spotkania poinformowano, że ok. godziny 15 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska.

Spotkanie z prezydentem Nawrockim zostało zapowiedziane przez szefa rządu po wtorkowym szczycie Koalicji Chętnych w Paryżu.

Tusk stwierdził wtedy, że chce porozmawiać z prezydentem "o tym, jaka jest rola dla prezydenta, a jaka dla rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni".

Wśród możliwych tematów spotkania wymieniano przede wszystkim kwestie polityki międzynarodowej oraz bezpieczeństwa. Taką informacje przekazał rzecznik rządu Adam. Szłapka.

- Polityka bezpieczeństwa i polityka zagraniczna Polski musi być jedna i musi być ściśle koordynowana. Raczej powinniśmy wykorzystywać dobre relacje poszczególnych instytucji tak, żeby działo się to w interesie Polski - powiedział w środę.

W podobnym duchu wypowiedział się także szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz.

- Pierwszą sprawą są dyskusje wokół bezpieczeństwa regionalnego, także w kontekście negocjacji pokojowych - zapowiedział w piątek rano w programie "Graffiti" na antenie Polsat News.

Przydacz podkreślił, że najważniejszym tematem ma być rola Polski w negocjacjach pokojowych ws. wojny w Ukrainie.

Wśród tematów, które politycy mogą poruszyć podczas rozmowy, wymieniane są także kwestie nominacji oficerskich i ambasadorskich, a także umowa z Mercosur.

Zamiar rozmowy z prezydentem Donald Tusk sygnalizował jeszcze w grudniu. Po wtorkowym szczycie Koalicji Chętnych w Paryżu potwierdził, że dojdzie do niego jeszcze w tym tygodniu.

Przypomnijmy, w rozmowach światowych liderów uczestniczą zarówno Tusk, jak i Nawrocki. Prezydent wziął udział m.in. w telekonferencji z udziałem Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego.

- Pierwszą sprawą są dyskusje wokół bezpieczeństwa regionalnego - mówił w piątek w programie "Graffiti" na antenie Polsat News współpracownik Nawrockiego Marcin Przydacz, zapowiadając spotkanie. - To dobra decyzja ze strony pana premiera, że o takie spotkanie poprosił - ocenił.

