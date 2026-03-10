W skrócie Donald Tusk poinformował, że prezydent zamierza zawetować ustawę o programie SAFE i określił to jako "niewybaczalny błąd".

Premier zapowiedział przygotowanie planu B oraz spotkanie z szefem MON i generałami po posiedzeniu rządu.

We wtorek o godzinie 15 odbędzie się spotkanie prezydenta z premierem, wicepremierem oraz prezesem NBP w sprawie programu SAFE, podczas którego ma zostać omówiona alternatywa "SAFE 0 proc.".

- To bardzo zła wiadomość, spytam wprost prezydenta, czy tak jest - powiedział premier, odnosząc się do informacji o zamiarach prezydenta Karola Nawrockiego. - To byłby niewybaczalny błąd - zaznaczył, podkreślając, jak dużo wysiłku Polska włożyła w to, by ten program powstał.

- Jestem głęboko poruszony tymi sygnałami. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak w obecnej sytuacji międzynarodowej można w ogóle myśleć o blokowaniu tej ustawy i środków dla polskiego przemysłu zbrojeniowego - zaznaczył Tusk.

Program SAFE. Premier zapowiada naradę przed wizytą u prezydenta

Premier zapowiedział, że po posiedzeniu rządu spotka się wraz z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i generałami, by porozmawiać o planie B w razie prezydenckiego weta.

- Chcę zapewnić tych, którzy czekają w dziesiątkach miast w Polsce na te pieniądze, w setkach zakładów pracy, że cokolwiek pan prezydent i pan prezes wymyślili, my tak czy inaczej znajdziemy sposób, by te pieniądze trafiły do Polaków. Niestety będzie to wymagało więcej czasu i negocjacji - zapowiedział Tusk, zapewniając, że "plan B powstanie".

Spotkanie prezydenta z premierem. Na stole program SAFE

We wtorek o godz. 15 prezydent Karol Nawrocki spotka się z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie propozycji "polskiego SAFE 0 proc.", który miałby - według prezydenta - stanowić alternatywę dla unijnego programu. W spotkaniu wezmą też udział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i prezes NBP Adam Glapiński.

O ostatnim z wymienionych Donald Tusk także wspomniał podczas wtorkowego przemówienia.

- Mimo wielokrotnych próśb nie otrzymaliśmy do tej pory żadnej informacji, jak miałby wyglądać wkład NBP w finansowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego i polskiej obrony. Mam nadzieję, że podczas spotkania dowiemy się czegoś konkretnego. Jak do tej pory wszystkie sygnały, jakie płyną z tamtej strony, wskazują, że mamy do czynienia z dość podejrzanymi operacjami. Będę chciał uzyskać pełną jasność, zanim podejmiemy decyzje w tej sprawie - wyjaśnił premier.

SAFE 0 procent. Co zakłada plan Pałacu i NBP?

Proponowany przez prezydenta i prezesa NBP program "polski SAFE 0 proc." ma być - ich zdaniem - korzystną i efektywną alternatywą finansowaną z pomocą NBP dla unijnego programu SAFE. Prezydent mówił wówczas, że "SAFE 0 proc." ma zagwarantować 185 mld zł, które "nie będą wiązać się z kredytem, zmianą sytuacji w UE, będą miały potrzebną polskim siłom zbrojnym elastyczność w wyborze sprzętu".

Z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że traktują oni pomysł "SAFE 0 proc." jako ewentualne wsparcie działań, które już zaplanowano w ramach unijnego programu SAFE, ale nie może być to rozwiązanie alternatywne.

