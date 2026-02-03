Tusk powołuje zespół do sprawy Epsteina. "Do zbadania są polskie wątki"

W skrócie Donald Tusk ogłosił powołanie zespołu analitycznego do zbadania polskich wątków w sprawie Jeffreya Epsteina.

Premier podkreślił, że pojawiły się informacje o kontakcie osób z Krakowa z Epsteinem i zaapelował o dokładną analizę dokumentów.

Amerykański resort sprawiedliwości ujawnił pod koniec stycznia akta Epsteina liczące miliony stron, tysiące filmów i zdjęć.

- Zdecydowaliśmy wspólnie z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, i ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych o powołaniu zespołu analitycznego i być może także o rozpoczęciu śledztwa, jeśli analizy potwierdzą nasze obawy w związku ze skandalem związanym z pedofilią w Stanach Zjednoczonych - zapowiedział Donald Tusk.

Donald Tusk o aferze Epsteina: Sprawa bez precedensu

Premier podkreślił następnie, że jest to sprawa "bez precedensu". - Zajmuje uwagę polskiej opinii publicznej i pań i panów ministrów ze względu na tzw. wątki czy ślady polskie - dodał.

- Oczywiście zrobimy wszystko, żeby ci, którzy są za to odpowiedzialni i ewentualni pokrzywdzeni, żeby nie tylko widzieli aktywność państwa polskiego, ale żeby też zadośćuczynić, jeśli będzie taka potrzeba i przede wszystkim, żeby skutecznie ścigać tych, którzy dopuszczają się takich zbrodni - zapewnił Donald Tusk.

Premier ujawnił przy okazji, że "pojawiły się pierwsze informacje na temat osobników, którzy na przykład informowali pana Epsteina z Krakowa, że mają już grupę polskich kobiet lub dziewcząt". - Tych śladów jest więcej - zaznaczył.

Premier zaapelował do służb i prokuratorów o szybką i rzetelną analizę dokumentów

Donald Tusk podkreślił przy tym, że z tego powodu będzie prosił "zarówno prokuratorów, jak i służby specjalne o bardzo szczegółową, szybką, rzetelną analizę każdego dokumentu w tej chwili dostępnego w domenie publicznej".

- Jeśli pojawi się taka potrzeba także będziemy zwracali się do strony amerykańskiej o udostępnienie tych dokumentów, czy tych plików, które nie zostały ujawnione, a mogą dotyczyć ewentualnych polskich pokrzywdzonych czy innych polskich śladów - dodał.

Donald Tusk, mówiąc o aferze Epsteina, stwierdził także, że "coraz więcej komentatorów i ekspertów zakłada, że jest bardzo prawdopodobne, że była to operacja rosyjskiego KGB - tzw. 'honey trap', słodka pułapka, zastawiona na elity świata zachodniego, głównie USA".

Premier zapewnił, że sprawa ta musi być wyjaśniana również ze względu na bezpieczeństwo Polski i nie wykluczył, że "będziemy namawiać także innych partnerów, aby śledztwo w tej sprawie miało charakter międzynarodowy".

Sprawa Jeffreya Epsteina. Amerykanie udostępnili kolejne dokumenty

Przypomnijmy, że ujawnione pod koniec stycznia przez amerykański resort sprawiedliwości akta Epsteina - 3,5 mln stron oraz tysiące filmów wideo i zdjęć - to wynik przyjęcia przez Kongres ustawy nakazującej prokuraturze publikacji wszystkich dokumentów dotyczących sprawy miliardera.

Jeffrey Epstein został oskarżony w Stanach Zjednoczonych o handel seksualny nieletnimi. Z ustaleń śledczych wynika, że miał dopuszczać się tych przestępstw od końca lat 90. do połowy lat 2000.

Za te czyny miliarderowi groziła wieloletnia kara więzienia, w tym dożywocie. Z ustaleń prokuratury oraz relacji poszkodowanych wynika, że przez lata Epstein mógł skrzywdzić dziesiątki nieletnich.

W 2019 roku Jeffrey Epstein popełnił w areszcie w Nowym Jorku samobójstwo. Doszło do tego, zanim rozpoczął się proces.

