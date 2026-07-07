W skrócie W środę mają zostać przekazane do wiadomości publicznej decyzje wynikające z rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i NFZ dotyczące sytuacji w ochronie zdrowia.

Premier Donald Tusk oczekuje konkretnych rekomendacji dotyczących rozwiązań problemów w takich kwestiach jak saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek oraz wysokie zarobki niektórych lekarzy.

Działania są reakcją na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie doszło do nieprawidłowości związanych z omijaniem kolejek i wysokimi zarobkami medyków.

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W minionym tygodniu szef rządu powiedział, że jeśli do wtorku nie otrzyma on "precyzyjnych rekomendacji" dotyczących ochrony zdrowia, w środę podejmie decyzje, także personalne.

Mówił też, że oczekuje od Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia rozwiązań, które "uporają się z najbardziej oburzającymi praktykami". Wskazał na trzy problemy: tzw. saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków.

Donald Tusk postawił ultimatum Sobierańskiej-Grendzie

We wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 rzecznik rządu przypomniał, że premier dał minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grendzie i prezesowi NFZ Filipowi Nowakowi "bardzo poważne zadanie" i we wtorek w tej sprawie będą się odbywały spotkania.

Dopytywany, czy dojdzie też do spotkania "w sześcioro oczu" odparł, że w jego ocenie szef rządu spotka się z minister zdrowia oraz szefostwem NFZ.

- Myślę, że po wcześniejszych spotkaniach, które się odbywały, zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia, pracuje i przygotowało różne rozwiązania w tym zakresie - powiedział Szłapka.

Jak wskazał rzecznik rządu, zaangażowani "położą to na stół panu premierowi i powiedzą, jakie są możliwości realizacji i będą podejmowane decyzje w tej sprawie, które w środę będą przekazane opinii publicznej".

Afera w Szpitalu Południowym. Zareagował Donald Tusk

Rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sendrowska powiedziała PAP, że we wtorek premier otrzyma propozycje zmian w ochronie zdrowia, które obejmą m.in. e-rejestrację, będą dotyczyły kominów płacowych w ochronie zdrowia oraz mają porządkować kwestię czasu pracy medyków. Najpierw zostaną przedstawione premierowi, potem opinii publicznej.

Działania związane z pilnym reformowaniem ochrony zdrowia są pokłosiem ujawnionych przez portal zero.pl nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym, w którym Dawid Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji, był koordynatorem SOR.

W ubiegłym roku medyk, pracując w kilu placówkach, zarobił 1,6 mln zł., a tylko w Szpitalu Południowym w 2025 roku wypracował łącznie 3 976 godzin, co daje średniomiesięcznie 331 godzin na podstawie umów cywilnoprawnych/kontraktowych.

Lekarz był także radnym dzielnicy Ursus z ramienia KO. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. Po ujawnieniu nieprawidłowości Kacprzyk zrezygnował zarówno z mandatu radnego, jak i członkostwa w Koalicji Obywatelskiej.





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