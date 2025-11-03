W skrócie Premier Donald Tusk zaprezentował zniszczone rosyjskie drony, które zostały zestrzelone nad Polską przez polską obronę powietrzną.

Polityk wskazał, że rząd inwestuje miliardy złotych w nowoczesną armię i służby, by zwiększyć bezpieczeństwo kraju przed wrogimi obiektami latającymi.

Po incydentach z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony sprawą zajęła się prokuratura.

Nagranie udostępnione na profilu premiera na X zostało nagrane w jednym z obiektów Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Widać na nim Donalda Tuska oraz kilka zniszczonych bezzałogowców.

- To, co za mną widzicie to szczątki rosyjskich dronów, które spadły na polską ziemię - wtedy, pamiętnej nocy z 9 na 10 września. Tak skończy każdy wrogi dron, każdy rosyjski dron, który nad Polską ziemię nadleci - powiedział premier.

Szef rządu dodał, że jest to jeden z jego celów. - Dlatego inwestujemy te miliardy, miliardy złotych w nowoczesną polską armię, nowoczesne polskie służby, aby zabezpieczyć polskie niebo i polską ziemię przed takimi obiektami - podkreślił Tusk.

Nagranie zostało opatrzone komentarzem "Każdy wrogi dron skończy tak samo".

Premier w nagraniu odniósł się do sytuacji z początku września, kiedy rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wtedy polityk mówił o "bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony".

Rosyjskie bezzałogowce znalazły się nad Polską w trakcie ataku Rosji na Ukrainę i zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Łącznie na terytorium naszego kraju wleciało kilkanaście dronów.

Kilka dni po tych wydarzeniach w tej sprawie śledztwo wszczęła prokuratura. - Zakresem śledztwa objęte zostały wszystkie zdarzenia związane z nielegalnym przekroczeniem granicy przez niezidentyfikowane obiekty latające - powiedziała prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

