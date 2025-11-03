Tusk pokazał zniszczone bezzałogowce. "Tak skończy każdy wrogi dron"

Dorota Hilger

Aktualizacja

- Tak skończy każdy wrogi dron, każdy rosyjski dron, który nad polską ziemię nadleci. Nad tym pracujemy. Dlatego inwestujemy te miliardy - powiedział premier Donald Tusk w internetowym nagraniu. Na filmie widać zniszczone rosyjskie bezzałogowce, które zestrzeliła polska obrona powietrzna na początku września.

Donald Tusk: Tak skończy każdy wrogi dron, rosyjski dron
Donald Tusk: Tak skończy każdy wrogi dron, rosyjski drontwitter.com/Donald TuskTwitter

W skrócie

  • Premier Donald Tusk zaprezentował zniszczone rosyjskie drony, które zostały zestrzelone nad Polską przez polską obronę powietrzną.
  • Polityk wskazał, że rząd inwestuje miliardy złotych w nowoczesną armię i służby, by zwiększyć bezpieczeństwo kraju przed wrogimi obiektami latającymi.
  • Po incydentach z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony sprawą zajęła się prokuratura.
Nagranie udostępnione na profilu premiera na X zostało nagrane w jednym z obiektów Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Widać na nim Donalda Tuska oraz kilka zniszczonych bezzałogowców.

- To, co za mną widzicie to szczątki rosyjskich dronów, które spadły na polską ziemię - wtedy, pamiętnej nocy z 9 na 10 września. Tak skończy każdy wrogi dron, każdy rosyjski dron, który nad Polską ziemię nadleci - powiedział premier.

Szef rządu dodał, że jest to jeden z jego celów. - Dlatego inwestujemy te miliardy, miliardy złotych w nowoczesną polską armię, nowoczesne polskie służby, aby zabezpieczyć polskie niebo i polską ziemię przed takimi obiektami - podkreślił Tusk.

Nagranie zostało opatrzone komentarzem "Każdy wrogi dron skończy tak samo".

    Rosyjskie drony nad Polską. Donald Tusk: Tak skończy każdy z nich

    Premier w nagraniu odniósł się do sytuacji z początku września, kiedy rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wtedy polityk mówił o "bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony".

    Rosyjskie bezzałogowce znalazły się nad Polską w trakcie ataku Rosji na Ukrainę i zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Łącznie na terytorium naszego kraju wleciało kilkanaście dronów.

    Kilka dni po tych wydarzeniach w tej sprawie śledztwo wszczęła prokuratura. - Zakresem śledztwa objęte zostały wszystkie zdarzenia związane z nielegalnym przekroczeniem granicy przez niezidentyfikowane obiekty latające - powiedziała prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

