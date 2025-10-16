W skrócie Ponad sześć tysięcy dzieci urodziło się dzięki państwowemu programowi in vitro, co z dumą podkreślił premier Donald Tusk.

Przywrócenie finansowania in vitro było jedną z pierwszych decyzji nowej koalicji rządzącej, wybranej w wyborach w 2023 roku.

Premier podsumował dwa lata pracy swojego rządu, przyznając się do trudności i mobilizując koalicjantów do dalszych działań.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę minęły dwa lata od wyborów parlamentarnych, które pozwoliły przejąć władzę koalicji KO-Trzecia Droga-Lewica.

Jedną z pierwszych ustaw przeprowadzonych w parlamencie przez ekipę Donalda Tuska była ta dotycząca przywrócenia finansowania programu in vitro.

W czwartek premier opublikował na platformie X nowe nagranie. Bohaterką kilkudziesięciosekundowego materiału jest mała Ola. Dziewczynka urodziła się dzięki metodzie in vitro. - Mam kolejną wnuczkę, jak Boga kocham - przekazał Tusk.

Program in vitro. Premier Tusk: Ponad sześć tysięcy urodzeń

Na nagraniu widzimy malucha i szczęśliwą mamę. W tle słychać głosy: "Dziękujemy Donaldowi", "dziadzio Donald przyjedzie", "zapraszamy, powiedz, tak?".

Szef rządu odparł, że skorzysta z zaproszenia małej Oli i jej najbliższych. - Dla takich chwil naprawdę warto żyć i naprawdę warto było zostać premierem polskiego rządu - podkreślił.

- Takich skarbów, takich maleństw, przyszło na świat ponad sześć tysięcy od czasu jak wprowadziliśmy program in vitro - poinformował Donald Tusk. Jak dodał, do rodziny małej Oli wybierze się w piątek.

Rozwiń

Dwa lata po wyborach. Donald Tusk podsumowuje, "nie wszystko dowieźliśmy"

W środę premier spotkał się z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie podsumował blisko dwa lata działalności swojego rządu.

- Nie wszystko dowieźliśmy z tego, co obiecaliśmy - powiedział Donald Tusk. Szef rządu przyznał, że "koalicja okazała się trudniejsza niż sądził", a za porażkę w wyborach prezydenckich "bierze polityczną odpowiedzialność".

Tusk skomentował również najnowszy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, który daje zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej (34,1 proc.). W tym badaniu poniżej progu 5 proc. znaleźli się pozostali koalicjanci. "Na półmetku. Koalicjanci podciągną szyki i jedziemy dalej. Pamiętajmy: pesymizm to strata czasu" - mobilizował.

"Żaden dokument nie jest idealny". Klimczak o szczegółach umowy koalicyjnej Polsat News Polsat News