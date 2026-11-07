Mija tydzień od gorących wydarzeń pod Trybunałem Konstytucyjnym. I choć z czasem sytuacja zapewne nieco się uspokoi, na długo pozostanie z nami kilka obrazków.

Jednym z nich jest wkroczenie do siedziby TK prezydenta Karola Nawrockiego. Drugim są wspólne fotografie liderów Konfederacji z politykami PiS. Trzecim zaś tzw. selfie wykonane przez Grzegorza Brauna w towarzystwie uśmiechniętego Jarosława Kaczyńskiego.

Wspólne zdjęcie Kaczyńskiego i Brauna. Prezes wyjaśnia

Rządzący natychmiast wykorzystali ten ostatni obrazek, by udowodnić, że "maski opadły", a Kaczyński cieszy się na myśl o współpracy z Braunem. Czy tak jest w istocie?

Sam prezes PiS mówił na konferencji prasowej, że zdjęcie zostało wykonane dość przypadkowo i nalegał na nie Braun. A uśmiech? Ma świadczyć po prostu o pogodnym usposobieniu prezesa.

- ToGrzegorz Braun bardzo chciał to zdjęcie zrobić, a prezes Kaczyński okazał się po prostu osobą kulturalną - tłumaczy w rozmowie z Interią poseł PiS Radosław Fogiel.

- Odczytuję intencje Grzegorza Brauna jako chęć wywołania dyskusji, zamieszania i zainteresowania wokół swojej osoby - mówi nam z kolei Szymon Szynkowski vel Sęk z Rozwoju Plus.

Po chwili dodaje: - To zdjęcie mnie jednak nie zaskoczyło, ponieważ postępująca radykalizacja Prawa i Sprawiedliwości oraz ściganie się na radykalizm z Konfederacją i Grzegorzem Braunem były jednym z powodów wykluczenia członków stowarzyszenia Rozwój Plus z PiS. Jeśli dzisiaj Grzegorz Braun próbuje puszczać oko do wyborców, pokazując bliskość z prezesem PiS, to jest to efekt piwa, które nawarzyło sobie samo Prawo i Sprawiedliwość.

Obrazek, który będzie przypominać strona rządząca

- Kiedy zobaczyłem zdjęcie rozentuzjazmowanych panów Brauna i Kaczyńskiego, to zrozumiałem, w jak groźnej sytuacji się znajdujemy w tej chwili. Coraz częściej mam wrażenie, że terminy, które pojawiają się w debacie publicznej, że tam jest Targowica, że tam są ludzie, którzy zdradzają kluczowe interesy Polski w czasie, kiedy Rosja przygotowuje różnego typu akcje, to niestety jest coraz bardziej uzasadnione - mówił przed posiedzeniem rządu premier Tusk.

W ślad za słowami Prezesa Rady Ministrów idą kolejni politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy oskarżają prezesa PiS o współpracę z partią nieobliczalnego polityka, jakim jest Braun. Czy ta narracja prowadzona przez rządzących ma szansę się utrwalić?

- Strona rządowa zbankrutowała politycznie, prawnie i moralnie. Donald Tusk w orędziu powoływał się na fałszywe konto Aleksandra Dugina w mediach społecznościowych, więc trudno brać jego słowa na poważnie. Obecność polityków opozycji pod Trybunałem była faktem, a budowanie na tym teorii spiskowych nie ma sensu - odpiera te zarzuty poseł Fogiel.

W tle tej całej sytuacji jest oczywiście jeszcze temat relacji z prezydentem, a także ewentualnego powstania paktu senackiego prawicy.

Zalążek takiego paktu pojawił się już w okręgu zielonogórskim, gdzie niemal cała prawica popiera jednego kandydata. Niemal cała, bo Braun postawił na własnego.

- Chcemy trzymać Grzegorza Brauna równie daleko od polityki i spraw państwowych jak Donalda Tuska - mówi Interii poseł Szynkowski vel Sęk, a jego formacja zapewnia, że nie zamierza współpracować z ugrupowaniem Brauna w kontekście paktu senackiego.

I to jedyny taki głos z tej strony, bo Konfederacja i PiS nie mówią tak stanowczego "nie".

Nieformalny patronat prezydenta Nawrockiego

Karol Nawrocki natomiast został entuzjastycznie przywitany pod TK przez wszystkie prawicowe frakcje.

Dzień później organizował spotkania w Pałacu Prezydenckim. Z zaproszenia od Karola Nawrockiego skorzystali wszyscy prawicowi politycy, włącznie z Grzegorzem Braunem. Kilka dni później inny przedstawiciel Korony pojawił się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Co więcej, cała prawica w kontekście prezydenta Nawrockiego mówi jednym głosem. Chwali jego postawę, liczy na jego aprobatę i zaangażowanie. Nawrocki stał się dla prawicy punktem odniesienia. I to - obok samej sytuacji pod TK - kolejny element scalający.

- W ocenie działań Donalda Tuska wobec Trybunału Konstytucyjnego mamy bardzo podobny ogląd sytuacji na prawicy, zresztą podzielany przez wielu prawników niesympatyzujących z prawą stroną. Rozwój Plus chce jednak zaproponować nową jakość na scenie politycznej, odwołując się do konkretów i najważniejszych problemów z punktu widzenia obywateli - przekonuje Szynkowski vel Sęk.

Na dłuższe pojednanie ma nadzieję Radosław Fogiel, który chciałby, by wspólna obrona TK nie była jednorazową akcją, ale by na trwałe pozwoliła współpracować opozycji.

- Działania rządu wokół Trybunału to zamach na tę instytucję i aprobowanie bezprawia. To ewidentnie jednoczy całą opozycję po prawej stronie i mam nadzieję, że to poczucie jedności pozostanie na dłużej. W sytuacji próby dla państwa najważniejsza jest jedność opozycji, a wyborcy sami ocenią zachowania polityków - mówi Interii Fogiel.

Czy tak będzie? Więcej kart zapewne poznamy wiosną, bo to wówczas będą powstawać główne strategie na wybory parlamentarne w 2027 roku.

Łukasz Szpyrka



