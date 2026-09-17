Tusk podał najbardziej prawdopodobny scenariusz. "Hybrydowe uderzenia"

W skrócie Donald Tusk poinformował, że według oceny wywiadów Rosja przygotowuje nowe hybrydowe uderzenia dronami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, w celu osłabienia integralności NATO.

W ocenie premiera nadchodzące miesiące będą "najbardziej krytyczne" w całej historii wojny w Ukrainie. Szef rządu stwierdził , że Ukrainę czeka bardzo trudna zima.

Premier stwierdził, że Rosja wdraża nowy typ dronów odrzutowych, które są elementem nowej strategii Kremla. W odpowiedzi wzmacniana jest infrastruktura w pobliżu polskiej granicy w reakcji na przewidywane ataki.

Szef rządu zaapelował do posłów, w tym do członków Konfederacji, o niewspieranie działań lub treści sprzyjających rosyjskiej strategii oraz o zachowanie lojalności wobec sojuszników.

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Premier Donald Tusk stwierdził w Sejmie, że "późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej".

- W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów są także hybrydowe, że hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. (…) Rosja najprawdopodobniej będzie nadal będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie nocy dronów - powiedział Donald Tusk, nawiązując do wydarzeń z 9 września.

- Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, nawet dokonywać zniszczeń - powiedział premier z sejmowej mównicy.

Donald Tusk ostrzegł przed atakami Rosji na państwa wschodniej flanki NATO

- Nastąpiła jedna zmiana, niestety w bardzo negatywnym charakterze. Rosjanie wprowadzają na masową skalę nowy typ dronów, drony odrzutowe, poruszające się bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną i uderzą w cel - powiedział w Sejmie Donald Tusk.

- Nie ma co ukrywać, dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale generalnie mało kto jest przygotowany w tej chwili na skuteczne przeciwdziałanie akcjom tego typu dronów - stwierdził premier.

Rząd spodziewa się, że coraz częściej zagrożenia będą koncentrowały się blisko polskiej granicy i w pobliżu przejść granicznych.

- Wzmacniana jest infrastruktura. To jest infrastruktura zabezpieczająca straż graniczną i wykorzystywana przez straż graniczną i pracowników przejść granicznych. Żołnierze dwóch pułków saperów, 4. i 18. , realizują zadania, dzięki którym wzmocnione będą posterunki i infrastruktura w pobliżu granicy polskiej - powiedział premier.

Tusk stwierdził, że Rosja nie jest gotowa do zawarcia rozejmu, nawet w ograniczonym zakresie, tj. obustronnego zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną. Premier poinformował, że w czwartek wyruszy na Ukrainę, by omówić z prezydentem Zełenskim m.in. kwestie obrony antybalistycznej.

Donald Tusk w Sejmie. Rosja obrała nową strategię

- Rosja zdecydowała się na w jakimś sensie nową strategię prowadzenia wojny. Przede wszystkim celem Rosji dzisiaj zniszczenie w możliwie dużej skali gospodarki i logistyki Ukrainy, na razie Ukrainy - powiedział szef rządu.

- Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na sześć głównych miast ukraińskich, w tym niszczenie magazynów, wszelkiego typu produktów niezbędnych przede wszystkim do obrony kraju, a także, czego jesteśmy świadkami w ostatnich tygodniach już bardzo mocno, infrastruktury kolejowej - powiedział Donald Tusk.

- Nowa strategia rosyjska i przede wszystkim nowe techniczne możliwości, a więc drony odrzutowe, to także o wiele większe straty po stronie ukraińskiej. Poinformowali mnie nasi partnerzy z Ukrainy, że ostatnio miesięcznie to jest 27 tysięcy zabitych i rannych. I to są oczywiście niestety w najsmutniejszym tego słowa znaczeniu rekordy - stwierdził premier, dodając, że "przy takiej tendencji zima na Ukrainie rzeczywiście może mieć katastrofalny przebieg".

Donald Tusk w Sejmie. Specjalny apel do Konfederacji

Donald Tusk poinformował, że w odpowiedzi na zagrożenie nową rosyjską strategią Polska rozwinęła systemy obrony przeciwlotniczej na sześciu przejściach granicznych, utworzyła nowe stanowisko dowodzenia i jedno stanowisko radiolokacyjne.

- Wojska inżynieryjne utrzymują siły i środki do wsparcia grup ewakuacyjno-poszukiwanych w Chełmie, Chubieszowie, Zamościu, Jarosławiu i Przemyślu. A w odwodzie mamy siły i środki 16. Batalionu Remontu Lotnisk na wypadek ataku, który mógłby zdewastować czy jakąś płytę lotniska, czy tory kolejowe na przejściu granicznym. Chcemy być gotowi do natychmiastowej naprawy, tak aby nikt nie miał wątpliwości przeszłości - powiedział premier.

Premier zwrócił uwagę także na zagrożenia polityczne i zaapelował do posłów, aby nie kwestionowali solidarności NATO. W kontekście kolejnych wyborów lokalnych w Niemczech zaznaczył, że "Nie brakuje sił, które można nazwać jawną opcją prorosyjską

- Mój gorący apel do wszystkich bez wyjątku, niezależnie od politycznych barw, aby już nigdy w Polsce nie pojawił się żaden głos, który kwestionowałby lojalność Polski wobec sojuszników - zaapelował premier i zwrócił się w szczególności do posłów Konfederacji, aby "nie uczestniczyć w intencyjnym lub nie promowaniu treści, na jakich bardzo zależy Rosjanom".

- Szczucie na Unię Europejską, szczucie na naszych sojuszników, szczucie na Ukraińców jest wprost wykonywaniem strategii rosyjskiej. Wszyscy to muszą wreszcie zrozumieć - stwierdził szef rządu.

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