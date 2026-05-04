Tusk po spotkaniu ze Starmerem. "Podpiszemy traktat"

Podczas briefingu prasowego przed wylotem na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu Donald Tusk powiedział, że Polska zamierza współpracować z Wielką Brytanią, Kanadą i Norwegią nad formułą, która pozwoli na zbliżenie tych państw z Unią Europejską.

- W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem głównie ze względów geopolitycznych, który będzie ze sobą bardzo, dużo bardziej niż do tej pory, zintegrowany. I to jest bardzo obiecujące, ale nie chciałbym tego w żadnym wypadku ustawiać jako alternatywy wobec relacji transatlantyckich, głównie europejsko-amerykanskich - podkreślił premier.