Tusk po spotkaniu z prezydentem. "Miałem nadzieję"
- Miałem nadzieję, że to spotkanie doprowadzi do jednoznacznej konkluzji, deklaracji, decyzji - stwierdził premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po zakończeniu spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Dodał, że "jest rozczarowany", że nie otrzymał takiej odpowiedzi. Prezydent miał bowiem powiedzieć, że ma jeszcze czas na decyzję ws. ustawy rządowej dotyczącej programu SAFE. Lider KO zapowiedział także, że Sejm na jutrzejszym posiedzeniu nie zajmie się prezydenckim projektem.
Spotkanie Donalda Tuska i Karola Nawrockiego rozpoczęło się po godzinie 15 w Pałacu Prezydenckim. W spotkaniu udział wzięli także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i prezes NBP Adam Glapiński.
Po jego zakończeniu, chwilę po godzinie 17 rozpoczęła się konferencja prasowa szefa rządu, w trakcie której ujawnił szczegóły rozmów z Karolem Nawrockim.
- Miałem nadzieję, że to spotkanie doprowadzi do jednoznacznej konkluzji, deklaracji, decyzji. Zgodnie z tym, o czym rozmawialiśmy z polskimi generałami, liczymy na szybką natychmiastową decyzję dotyczącą programu SAFE, a więc tych 180 miliardów złotych na polski przemysł zbrojeniowy, na polską obronę, na polską armię - mówił.
- Generałowie nie ukrywali, że liczy się już nie tylko każdy tydzień, a nawet każdy dzień. Każda godzina ma znaczenie, bo od czasu zależy na ile efektywnie wykorzystamy te pieniądze - dodał.
Według lidera Koalicji Obywatelskiej, projekt ustawy przedstawiony przez prezydenta nie zapewnia konkretnych środków finansowych.
- W tej chwili nie mamy żadnych pieniędzy. Mamy słowa. Mamy projekt ustawy. W tym projekcie nie ma pieniędzy. W tym projekcie jest nowe ciało, rada, nowa biurokracja, dziesiątki niepotrzebnych przepisów - przekonywał premier, stwierdzając jednocześnie, że szef NBP wcześniej informował, że instytucja przynosi straty, a nie zyski.
Premier o prezydenckiej ustawie "Polski SAFE 0%". Tusk: Zwykła polityczna gra
W trakcie odpowiedzi na pytania dziennikarzy Donald Tusk ponownie wspomniał o proponowanych działaniach, które przedstawiał Adam Glapiński. Zdaniem szefa rządu, w rozmowie, nie padła żadna konkretna propozycja, a jedynie "jakieś operacje na złocie, a właściwie księgowości".
- Pięć razy pytałem: jest zysk, wpłać do budżetu państwa, tak jak mówią o tym ustawy. Nie ma zysku? Nie kuglujcie i nie blokujcie programu SAFE, gdzie są realne pieniądze - mówił.
- Uważam, że na razie mamy do czynienia ze zwykłą polityczną grą. Zablokować Tuskowi co się da i poudawać, że ma się alternatywny program, a to nieprawda - podkreślił premier.
Szef rządu został także zapytany o potencjalne procedowanie prezydenckiego projektu przez Sejm. Donald Tusk wprost stwierdził, że na jutrzejszym posiedzeniu nie będzie takich prac.
- Nie, nie, oczywiście, że nie będzie jutro procedowana przez Sejm, żadna ustawa. Będziemy analizowali i dopytywali przede wszystkim o pieniądze - wyjaśnił.
Jednocześnie lider Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że rząd ma "plan B" na wypadek, gdyby prezydent zdecydował się na weto.
- Tak jak powiedziałem, zrobimy wszystko i pracujemy w tej chwili nad sposobami uratowania całej kwoty. Tylko, że będziemy tracili czas (…) Będziemy pracowali, mówię o tej ewentualnej uchwale Rady Ministrów, o tym planie B - wyjaśnił.
Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Tuskiem. Tematem program SAFE
Tematem rozmowy polityków był unijny program SAFE, a także zaprezentowany przez prezydenta i prezesa NBP "Polski SAFE 0 proc.", który ma stanowić alternatywę dla niskooprocentowanych pożyczek z funduszy UE.
Unijny program dozbrajania SAFE zakłada, że polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro (blisko 200 mld zł) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek. Uzyskane w ten sposób pieniądze mają zostać przeznaczone na inwestycje w obronność.
Z kolei alternatywny "SAFE 0 proc.", jak zapowiedział Nawrocki, ma zagwarantować 185 mld zł, które "nie będą wiązać się z kredytem, zmianą sytuacji w UE, będą miały potrzebną polskim siłom zbrojnym elastyczność w wyborze sprzętu". W finansowaniu tego programu ma pomóc Narodowy Bank Polski.
Chwilę przed spotkaniem szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował, że do Sejmu został skierowany "prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący 'Polski Safe 0%".