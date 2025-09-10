W moich dzisiejszych rozmowach z (prezydentem Francji) Emmanuelem Macronem, (premierem Wielkiej Brytanii) Keirem Starmerem, (prezydentem Ukrainy) Wołodymyrem Zełenskim, (premier Włoch) Giorgią Meloni, (kanclerzem Niemiec) Friedrichem Merzem, (premierem Holandii) Dickiem Schoofem i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte przyjąłem nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju" - napisał premier Donald Tusk.

Wcześniej odbyły się również na wniosek Polski konsultacje w ramach Artykułu 4. NATO. Z kolei jeszcze w środę ma dojść również do rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.

Rosyjskie drony nad Polską. Świat reaguje

Naruszenie przestrzeni powietrznej przez 19 rosyjskich dronów w nocy z wtorku na środę wzbudziło reakcję sojuszników Polski z Unii Europejskiej i NATO. Głos zabrali m.in. przedstawiciele UE, Ukrainy, Niemiec, Kanady, Francji, Słowacji czy Węgier.

"Dziś jesteśmy świadkami bezmyślnego i bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Europy przez ponad 10 rosyjskich dronów Shahed" - napisała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Wtargnięcie rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę jest po prostu niedopuszczalne. Potępiam to z całą stanowczością" - stwierdził z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron.

Głos zabrał również prezydent USA Donald Trump. "O co chodzi z naruszaniem przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej za pomocą dronów? Ruszamy" - napisał tajemniczo amerykański prezydent.

