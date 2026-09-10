W skrócie Premier Donald Tusk ostrzegł przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami na przejściach granicznych i zagrożeniem sabotażu wewnętrznego, powołując się na raport szefa CIA.

Współpraca polskich i ukraińskich służb pozwoliła zapobiec zagrożeniu na jednym z przejść granicznych, a rząd polski zapowiada przygotowanie na podobne incydenty.

Mołdawia oskarżyła Rosję o atak na ukraińską część przejścia granicznego, w wyniku którego uszkodzona została infrastruktura i zginęli obywatele Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Donald Tusk wziął w czwartek udział w spotkaniu z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie.

Po spotkaniu premier, mówiąc o kwestiach bezpieczeństwa Polski, poinformował, że w ostatnich godzinach "otrzymał dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA (Johna Ratcliffa - PAP) dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach".

- Tak jak już na ten temat mówiłem i ostrzegałem od wielu miesięcy, należy spodziewać się różnych scenariuszy. Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej - podkreślił.

Rosyjskie prowokacje na granicy. Tusk: Spodziewamy się takich akcji także w Polsce

Szef rządu przekazał też, że w czwartek w nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb "udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych".

Dodał, że Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii.

- Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce - przyznał Tusk. Jak zaznaczył, w czwartek "w nocy mieliśmy niestety tego zapowiedź, skończyło się szczęśliwie, ale musimy być przygotowani na różne tego typu prowokacje, (...) także na sabotaż wewnętrzny".

- To nie jest tak, że Polska potrzebuje pomocy Unii Europejskiej w tej kwestii, tylko my wykonujemy najtrudniejsze zadanie w tej chwili dla całej Europy - nie tylko dla siebie. Przepraszam, że tak powiem nieładnie - nikt tu łaski nikomu nie robi, tylko wszyscy musimy o to wspólnie zadbać. Bo to jest kwestia bezpieczeństwa całej Unii - podkreślił Tusk.

Mołdawia oskarża Rosję o atak na przejście graniczne. Szef CIA rozmawiał z Siemoniakiem

25 sierpnia dyrektor CIA John Ratcliffe przebywał z wizytą w stolicy Rosji, gdzie odbył rozmowy z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem.

We wtorek minister koordynator służb specjalnychTomasz Siemoniak przekazał, że odbył "bardzo ważną rozmowę" z szefem CIA, ale nie zdradził tematu rozmów.

W czwartek MSZ Mołdawii oskarżyło Rosję o celowy atak na ukraińską część przejścia granicznego Tudora-Starokozacze oraz próbę usprawiedliwienia ataku fałszywymi twierdzeniami o rzekomym transporcie broni z Mołdawii do Ukrainy.

Do ataku doszło w nocy z 8 na 9 września. Rosja zaatakowała ukraińską część przejścia granicznego, a dwa kolejne drony spadły w jego pobliżu. Uszkodzona została infrastruktura punktu kontrolnego, a jego funkcjonowanie zostało czasowo wstrzymane.

Według władz Mołdawii w wyniku ataku zginęło dwóch obywateli Ukrainy, a kilka osób zostało rannych, w tym obywatel Mołdawii. W środę Kiszyniów potępił rosyjski atak i wyraził solidarność z Kijowem.



