Tusk po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. "Polska nie będzie wasalem USA"
Polska będzie wiernym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale nie będzie wasalem - stwierdził premier Donald Tusk odnosząc się do kwestii dołączenia Polski do inicjatywy Rady Pokoju. Jak dodał na konferencji przed wylotem do Belgii na nieformalny szczyt UE, według niego prezydent Karol Nawrocki ma w tej sprawie nieco inne zdanie.
Jednym z głównych tematów środowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, był udział Polski w Radzie Pokoju założonej przez prezydenta USA Donalda Trumpa.
- Nasze stanowisko wobec Rady Pokoju jest ostrożne. Dzisiaj Rada ds. Pokoju wydaje się przedsięwzięciem bardzo innowacyjnym i oryginalnym, ale nie wszystkie aspekty tego przedsięwzięcia odpowiadają Polsce - stwierdził Donald Tusk.
- Wiele państw też ma podobne wątpliwości i znaki zapytania. Polska pozostanie otwarta na różne propozycje, ale one muszą być bezpieczne dla Polski - dodał.
Jednocześnie premier zaznaczył, że "Polska była, jest i będzie wiernym, lojalnym, pewnym, obliczalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych".
- Polska nie będzie jednak wasalem w relacjach z jakimkolwiek państwem na świecie. Powiedziałem to panu prezydentowi w sposób jednoznaczny. Mam wrażenie, że on ma jakieś odmienne stanowisko w tej sprawie - stwierdził Tusk i zaznaczył, że "relacje sojusznicze nie mogą polegać na tym, że ktoś nieustannie potakuje".
Donald Tusk: To się obróci przeciwko prezydentowi
Premier przekazał, że jednym z tematów, na które podczas RBN chciał rozmawiać prezydent Karol Nawrocki, były kontakty marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w Moskwie. - Poinformowałem prezydenta, że nie będę brał udziału w dyskusji na temat kontaktów towarzyskich pana marszałka Włodzimierza Czarzastego, bo uważam, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego to nie jest miejsce, gdzie dyskutuje się na temat kontaktów tego czy innego polityka z tymi czy innymi ludźmi - stwierdził szef rządu.
- To było bardzo nieostrożne ze strony prezydenta, czynić takie zarzuty, że ktoś obraca się w takim czy innym towarzystwie. Będę na przyszłość radził panu prezydentowi, żeby nie używał takich argumentów, bo to obróci się przeciwko niemu - dodał.
Donald Tusk poinformował, że w związku z tym postanowił opuścić posiedzenie, a informacje na temat sprawy przekazał prezydentowi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Premier skrytykował też formułę Rady Bezpieczeństwa Narodowego organizowanej przez Karola Nawrockiego. - To nie pierwszy raz, kiedy jesteśmy świadkami takiej dziwnej formuły, że media są kiedy prezydent mówi, natomiast nie ma mediów kiedy można odpowiadać na pytania i wyjaśnić pewne wątpliwości. Wolałbym, że jeśli jest różnica poglądów, to żeby pan prezydent się zdecydował na ich wymianę - stwierdził.
- Dlaczego prezydent decyduje się na takie komfortowe dla siebie formaty? Nie wiem, ale się domyślam - zakończył.
