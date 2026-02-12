Jednym z głównych tematów środowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, był udział Polski w Radzie Pokoju założonej przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

- Nasze stanowisko wobec Rady Pokoju jest ostrożne. Dzisiaj Rada ds. Pokoju wydaje się przedsięwzięciem bardzo innowacyjnym i oryginalnym, ale nie wszystkie aspekty tego przedsięwzięcia odpowiadają Polsce - stwierdził Donald Tusk.

- Wiele państw też ma podobne wątpliwości i znaki zapytania. Polska pozostanie otwarta na różne propozycje, ale one muszą być bezpieczne dla Polski - dodał.

Jednocześnie premier zaznaczył, że "Polska była, jest i będzie wiernym, lojalnym, pewnym, obliczalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych".

- Polska nie będzie jednak wasalem w relacjach z jakimkolwiek państwem na świecie. Powiedziałem to panu prezydentowi w sposób jednoznaczny. Mam wrażenie, że on ma jakieś odmienne stanowisko w tej sprawie - stwierdził Tusk i zaznaczył, że "relacje sojusznicze nie mogą polegać na tym, że ktoś nieustannie potakuje".

Donald Tusk: To się obróci przeciwko prezydentowi

Premier przekazał, że jednym z tematów, na które podczas RBN chciał rozmawiać prezydent Karol Nawrocki, były kontakty marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w Moskwie. - Poinformowałem prezydenta, że nie będę brał udziału w dyskusji na temat kontaktów towarzyskich pana marszałka Włodzimierza Czarzastego, bo uważam, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego to nie jest miejsce, gdzie dyskutuje się na temat kontaktów tego czy innego polityka z tymi czy innymi ludźmi - stwierdził szef rządu.

- To było bardzo nieostrożne ze strony prezydenta, czynić takie zarzuty, że ktoś obraca się w takim czy innym towarzystwie. Będę na przyszłość radził panu prezydentowi, żeby nie używał takich argumentów, bo to obróci się przeciwko niemu - dodał.

Donald Tusk poinformował, że w związku z tym postanowił opuścić posiedzenie, a informacje na temat sprawy przekazał prezydentowi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Premier skrytykował też formułę Rady Bezpieczeństwa Narodowego organizowanej przez Karola Nawrockiego. - To nie pierwszy raz, kiedy jesteśmy świadkami takiej dziwnej formuły, że media są kiedy prezydent mówi, natomiast nie ma mediów kiedy można odpowiadać na pytania i wyjaśnić pewne wątpliwości. Wolałbym, że jeśli jest różnica poglądów, to żeby pan prezydent się zdecydował na ich wymianę - stwierdził.

- Dlaczego prezydent decyduje się na takie komfortowe dla siebie formaty? Nie wiem, ale się domyślam - zakończył.

Więcej informacji wkrótce.

Ociepa w "Graffiti" o sprawie Czarzastego: Tutaj rząd mówi prawdę Polsat News