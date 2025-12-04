W skrócie Premier Donald Tusk wystąpił do Marszałka Sejmu z wnioskiem o utajnienie pierwszego punktu piątkowego posiedzenia, mając do przekazania pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa.

Tego dnia przewidziane są głosowania i omawianie projektów, w tym ustawy budżetowej na 2026 rok.

W przeszłości dochodziło już do utajniania obrad Sejmu, zwłaszcza w sprawach o charakterze wrażliwym, takich jak akty dywersji na kolei czy odpowiedzialność karna posła.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O swoim wniosku do marszałka Sejmu Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych.

"Zwróciłem się do Marszałka Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego piątkowego punktu posiedzenia Sejmu" - czytamy we wpisie szefa rządu.

Sejm. Donald Tusk przekaże "pilną informację"

Jak podkreślił Donald Tusk, w czasie wskazanego punktu obrad parlamentu ma on do przekazania posłom i posłankom "pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa".

Rozwiń

Przypomnijmy, że zgodnie z artykułem 172 Regulaminu Sejmu obrady izby są jawne. Mimo to na wniosek Prezydium, lub co najmniej 30 posłów, może dojść do utajnienia obrad, jeżeli wymaga tego dobro państwa.

Uchwała w tej sprawie musi jednak zostać przyjęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. Konieczne jest także wysłuchanie uzasadnienia wniosku. Odbywa się to jednak bez debaty.

Polska Agencja Prasowa zauważa, że utajnienie piątkowego posiedzenia może mieć związek ze wzmożoną aktywności Rosji zarówno w Polsce, jak i w innych państwach UE, które zmagały się m.in. z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Czarzasty: Wpłynął już wniosek premiera Donalda Tuska

Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował PAP, że wpłynął już wniosek premiera Donalda Tuska o utajnienie punktu piątkowych obrad Sejmu, podczas którego przedstawi pilną informację ws. bezpieczeństwa państwa. Marszałek Sejmu dodał, że Prezydium Sejmu w czwartek wieczorem zdecyduje o wszystkich szczegółach.

Czarzasty pytany, czy informacja premiera będzie pierwszym punktem piątkowych obrad, przed zaplanowanymi głosowaniami ws. projektu ustawy budżetowej, czy też posłowie wysłuchają jej później, odpowiedział, że kwestie związane z wnioskiem szefa rządu, postawi na czwartkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu, które zbierze się o godz. 18.

- Wtedy zdecydujemy dokładnie, jak to wszystko będzie wyglądało - dodał marszałek Sejmu.

Pytany, czego mają dotyczyć informacje, które chce przedstawić szef rządu, odparł, że "musimy posłuchać pana premiera". - Jestem oczywiście informowany o wszystkim, ale posiedzenie jest tajne po to, żeby w trybie tajnym to przedstawiać - podkreślił Czarzasty.

Donald Tusk zabrał głos między innymi w sprawie dywersji na polskich torach

Dodajmy, że Donald Tusk wielokrotnie zabierał głos w Sejmie w ważnych dla kraju sprawach. Tak było między innymi kilka tygodni temu po ujawnieniu aktów dywersji na polskiej kolei. Wówczas premier przekazał najważniejsze informacje dotyczące zdarzenia.

- Celem tych działań było doprowadzenie do katastrofy kolejowej. Służby ustaliły, że za te akty dywersji odpowiadają dwaj obywatele Ukrainy, którzy działali w porozumieniu z rosyjskimi służbami - mówił wtedy Donald Tusk.

W przeszłości dochodziło także do utajania części posiedzeń Sejmu. Miało to miejsce między innymi 9 sierpnia bieżącego roku, gdy obradowano w sprawie Antoniego Macierewicza.

Posłowie zajmowali się wówczas sprawozdaniem komisji w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła PiS do odpowiedzialności karnej.

Sejm. Trwa 47. posiedzenie izby

Przypomnijmy, że trwające 47. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się w środę, 3 grudnia. Na piątek zaplanowano głosowania od godziny 9.00.

Posłowie mają przyjrzeć się rządowemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, a także poselskiemu projektowi ustawy o związkach partnerskich.

Ponadto zaplanowano trzecie czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2026.

Ograniczenie darmowych leków dla seniorów. Minister zdrowia w ''Graffiti'': Chcemy zapanować nad marnotrawstwem Polsat News Polsat News