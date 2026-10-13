W skrócie Donald Tusk poinformował o wzroście zagrożenia ze strony Rosji wobec państw regionu, wskazując na nasilające się akty sabotażu i prowokacje.

Premier przekazał, że zatrzymano dwóch obywateli Turcji w związku z podpaleniem stacji Starlink na Mazowszu, a w Berlinie niemieckie służby zatrzymały kolejną osobę.

Szefowie rządów Polski i Litwy zadeklarowali poparcie dla zaostrzenia sankcji wobec Rosji oraz podkreślili znaczenie wsparcia dla Ukrainy i współpracy w zakresie bezpieczeństwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Litwy Mindaugasem Sinkevičiusem Donald Tusk odniósł się do rosnącego zagrożenia rosyjskimi działaniami wymierzonymi w państwa regionu. Wskazał m.in. na akty sabotażu, prowokacje w przestrzeni powietrznej oraz ataki na przejścia graniczne po stronie ukraińskiej.

Tusk o zagrożeniach ze strony Rosji. "Ostrzegałem"

- Ja ostrzegałem o tym opinię publiczną i w Polsce, i w Europie, że będziemy się musieli spodziewać w tym roku i być może w przyszłym wzmożonych akcji ze strony Rosji. Nie wszyscy mi wtedy wierzyli. Jest mi bardzo smutno, że niestety miałem rację, mówiąc o potrzebie przygotowania się na różne scenariusze - powiedział premier.

Tusk podkreślił, że rozmawiał o sytuacji bezpieczeństwa z głównodowodzącym sił NATO w Europie, generałem Alexusem Grynkewichem.

- Wzrost zagrożenia ze strony Rosji wobec naszych państw jest faktem. Ale dlatego naszym zadaniem jest dobre przygotowanie do tych najbliższych miesięcy i będziemy dobrze przygotowani - zapewnił.

Szef rządu zaznaczył również, że Polska, Litwa i Ukraina nie zamierzają ulegać rosyjskiej presji ani rezygnować ze współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Donald Tusk o rosyjskim sabotażu. Zatrzymano dwóch obywateli Turcji

Podczas konferencji premier poinformował również o zatrzymaniu dwóch obywateli Turcji, otwiera się w nowym oknie w związku z podpaleniem stacji Starlink na Mazowszu. Do zatrzymań doszło we współpracy z niemieckimi służbami.

- Wszystko na to wskazuje, że na zlecenie rosyjskich służb dokonali podpalenia stacji Starlink, tu niedaleko Warszawy na Mazowszu - powiedział Tusk.

Jak ustaliła Interia w Komendzie Głównej Policji, niemieckie służby zatrzymały również trzecią osobę, która może mieć związek z podpaleniem stacji Starlink. Chodzi o kobietę zatrzymaną w Berlinie przez niemieckich kontrterrorystów.

Szef rządu wyjaśnił, że zaatakowana infrastruktura służyła m.in. zapewnieniu łączności Ukrainie. Przypomniał, że Polska pomaga finansować dostęp tego kraju do systemu Starlink.

Premier zapowiedział, że zatrzymani zostaną przekazani Polsce i odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Wojna w Ukrainie. Tusk apeluje o zaostrzenie sankcji wobec Rosji

Ważnym tematem rozmów premierów Polski i Litwy była również sytuacja na froncie rosyjsko-ukraińskim. Donald Tusk ocenił, że nadchodzące miesiące mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu wojny.

- Ta wojna być może rozstrzygnie się w najbliższych kilku, kilkunastu miesiącach - stwierdził szef polskiego rządu.

Premier zapowiedział, że będzie przekonywał europejskich partnerów do utrzymania presji na Moskwę. Jego zdaniem obecna sytuacja wymaga zdecydowanych działań ze strony Unii Europejskiej.

- To jest moment, w którym powinniśmy zastanowić się nad wzmocnieniem, a nie osłabieniem sankcji - podkreślił.

Tusk zaznaczył, że Polska i Litwa prezentują wspólne stanowisko wobec rosyjskiej agresji. Wskazał również, że suwerenność Ukrainy jest warunkiem długoterminowego bezpieczeństwa obu państw.

Premier Litwy o zagrożeniu ze strony Rosji. Apel o wzmocnienie NATO

Mindaugas Sinkevičius podczas wspólnej konferencji podkreślił strategiczne znaczenie współpracy polsko-litewskiej. Zwrócił uwagę, że oba państwa mierzą się z podobnymi zagrożeniami jako członkowie wschodniej flanki NATO.

- Rosja dalej stanowi główne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. I zagrożenia hybrydowe w krajach europejskich stają się coraz bardziej agresywne - powiedział premier Litwy.

Sinkevičius podziękował Polsce za udział w ochronie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich oraz wspólne ćwiczenia wojskowe. Zadeklarował gotowość do dalszego zacieśniania współpracy w dziedzinie obronności.

Litewski premier opowiedział się również za dalszym wsparciem Ukrainy i utrzymaniem presji na Rosję do czasu zakończenia wojny.

Wtorkowe rozmowy w Warszawie dotyczyły także zbliżającej się litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, którą Wilno obejmie w pierwszej połowie 2027 roku.



