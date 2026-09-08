Tusk ostro w stronę Pałacu Prezydenckiego. "Widać panikę"

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- We wtorek rano złożony został drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów - poinformował szef KPRP Zbigniew Bogucki. Dodał, że fundamentem dla tego projektu jest trzecia rządowa ustawa o regulacji rynku kryptoaktywów.

- Przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt Polski 2050, który niestety także nie jest procedowany, więc w istocie pan prezydent, wsłuchując się w te głosy rządzących, w głosy również pana premiera o potrzebie szybkiego uregulowania rynku kryptowalut, wychodzi po raz drugi z tą inicjatywą - mówił.

We wtorek do prezydenckiego projektu odniósł się przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

- Rozumiem panikę i strach jaki pojawił się w różnych miejscach, w tym w Pałacu Prezydenckim, ale nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis ze złem, z czystym złem - powiedział szef rządu. Dodał, że "niestety, co się miało stać, zgodnie z ich wyobrażeniami i interesami, to się stało".

Podkreślił, że "machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt je nie zatrzyma". - I żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich - mówił Tusk.

Stwierdził także, że nie chciał "wbrew pozorom zaogniać tego konfliktu (pomiędzy prezydentem i rządem - red.)". - Dlatego też trzy razy proponowaliśmy, aby ta ustawa przeszła, a trzy razy się upierano z tamtej strony, żeby ją blokować - przekazał premier.

Ocenił także, że Zbigniew Bogucki zgłosił poprawkę korzystną dla prezesa upadłej giełdy Zondacrypto Przemysława Krala.

- Pan Kral, lider przedsięwzięcia Zondacrypto, krypto domagał się tego typu rozstrzygnięcia, a zostało ono zgłoszone przez ministra Boguckiego - powiedział Tusk.

- Kiedy odrzuciliśmy tę bulwersującą poprawkę, pojawił się inny argument, także sformułowany przez ministra Boguckiego, ministra prezydenckiego, ale również przez polityków Konfederacji i PiS-u. Otóż tę ustawę proponowali odrzucić, a następnie poparli weto prezydenta, ponieważ według nich była zbyt długa - mówił premier zauważając, że projekt rządowy był mniej obszerny niż prezydencki.