Tusk ostro po decyzji prezydenta. "Uwikłany bardziej, niż wszyscy myśleli"

Weto prezydenta skomentował również poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak. "Kolejne weto. Coraz trudniej znaleźć ustawę, którą prezydent chciałby podpisać, a coraz łatwiej dostrzec, komu naprawdę służy jego długopis. Trudno zrozumieć, dlaczego tak konsekwentnie blokuje przepisy zwiększające bezpieczeństwo i przejrzystość rynku. Na takim chaosie korzystają spekulanci, oszuści i ci, którym zależy na słabym nadzorze. Polska zasługuje na państwo, a nie na wolną amerykankę" - napisał.

Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że po raz trzeci zawetował rządową ustawę o kryptowalutach. - Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z "kryptocieniem" zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste, chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać - stwierdził w materiale wideo opublikowanym na platformie X.

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Prezydent przypomniał jednocześnie, że w Sejmie znajduje się jego inicjatywa ustawodawcza, która jest "w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym". - Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów, tylko trzeba to robić skutecznie - podkreślił Nawrocki.

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