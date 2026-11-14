W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Aktu o usługach cyfrowych, argumentując, że zmiany mogłyby doprowadzić do ograniczenia wolności debaty publicznej w internecie.

Donald Tusk ostro skrytykował decyzję prezydenta, twierdząc, że ofiarami weta są najmłodsi oraz bezpieczeństwo obywateli, a z decyzji zadowoleni są m.in. hejterzy i trolle.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz stwierdził, że obecne przepisy pozwalają już zwalczać nielegalne treści, a rząd powinien poprawić wadliwą ustawę zamiast szukać winnych.

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"Z prezydenckiego weta zadowoleni są hejterzy, rosyjskie farmy trolli, pedofile, ekstremalni nihiliści i lobbyści" - ocenił w sobotę Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie za pośrednictwem wpisu na platformie X, otwiera się w nowym oknie.

Według premiera "ofiarami tego weta są polskie dzieci, rodzice, bezpieczeństwo wszystkich obywateli". "Tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić" - skwitował Tusk.

Tusk ostro o wecie prezydenta. Jest reakcja Pałacu

Na reakcję ze strony Pałacu Prezydenckiego nie trzeba było długo czekać. Do wpisu premiera odniósł się rzecznik prezydenta.

"Panie Premierze Donaldzie Tusku, obowiązujące przepisy już dziś pozwalają zwalczać nielegalne treści w internecie. Prezydent jasno wskazał, co budzi jego zastrzeżenia- ordynarna próba ograniczania wolności słowa" - napisał w odpowiedzi Rafał Leśkiewicz.

I dodał: - "Zamiast szukać winnych zacznijcie stosować istniejące prawo i poprawcie wadliwą ustawę".

Zdaniem rzecznika Karola Nawrockiego to "zadziwiające", że w sprawie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego rząd wykazuje się "niezwykłą kreatywnością", zaś w sprawie patologii w internecie wydaje się być zupełnie "bezradny"

Akt o usługach cyfrowych. Tusk krytykuje weto Nawrockiego

W podobnym tonie, w sprawie zawetowania Aktu o usługach cyfrowych (DSA) szef polskiego rządu wypowiadał się w piątek wieczorem. Zdaniem Donalda Tuska ochrona najmłodszych przed "złem w internecie, nienawiścią, agresją, przestępcami" wydawała się "czymś oczywistym".

- Nie jestem w stanie pojąć, dlaczego prezydent jest gotów blokować nawet tak potrzebne i tak społecznie uzasadnione ustawy. To jest wstyd - mówił Tusk podczas wczorajszej konferencji prasowej przed wylotem do Dublina, otwiera się w nowym oknie.

Premier dodał, że jeśli prezydent "chce toczyć wojnę z rządem kosztem polskich dzieci i bezpieczeństwa, to jest to wstyd".

Weto prezydenta Nawrockiego ws. DSA

Nowelizacja Aktu o usługach cyfrowych miała umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie. Za przygotowanie jej odpowiadało Ministerstwo Cyfryzacji. Zmiana wprowadziłaby procedury, które pozwalałyby na szybkie wydawanie nakazów na ograniczanie materiałów w sieci, które naruszają prawo.

W piątek Karol Nawrocki zawetował nowelizację. Prezydent decyzję argumentował tym, że zmiany w ustawie mogłyby doprowadzić do ograniczenia debaty publicznej. Powiedział również, że nie będzie ulegał szantażom rządu, gdy w grę wchodzą "bezpieczeństwo i wolność".

Prezydent dodał, że państwo już posiada narzędzia, aby walczyć z przestępstwami czy nielegalnymi treściami w sieci. Chęć wprowadzenia przez rząd zmian w DSA nazwał "próbą nadużycia władzy, aby zabezpieczyć własne interesy".



