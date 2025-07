Kwestię sytuacji na polsko-niemieckiej granicy poruszył we wtorek podczas posiedzenia Rady Ministrów premier Donald Tusk.

Jak przekazał Tusk, decyzja wejdzie w życie 7 lipca. - Do tego czasu odpowiednie służby zostały zobowiązane do logistycznego przygotowania tej operacji. Przywrócenie kontroli to bardzo poważne działania - tłumaczył.