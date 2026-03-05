Tusk odpowiedział na inicjatywę Nawrockiego. "Mam trzy postulaty"

W skrócie Donald Tusk zareagował na propozycję "polskiego SAFE 0 proc." i przedstawił trzy postulaty do prezydenta oraz prezesa NBP.

Prezydent po spotkaniu z prezesem NBP zapowiedział możliwość podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej "polskiego SAFE 0 proc.".

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że program SAFE zapewnia szybkie środki na modernizację armii, a dodatkowe finansowanie może wzmocnić Wojsko Polskie.

Donald Tusk opublikował na platformie X nagranie, w którym odniósł się do propozycji "polskiego SAFE 0 proc.", które miałoby być alternatywą dla unijnego projektu. Na wstępie premier zaznaczył, że "nie ma czasu na kombinacje". - Polska, polskie firmy, pracownicy tych firm i polskie bezpieczeństwo czekają na te pieniądze z programu SAFE - mówił.

- Te fabryki już pracują pod ten program. Ludzie już projektują to, co będzie finansowane z projektu SAFE. Te pieniądze są na stole. My do maja możemy zaprojektować wydanie prawie 200 miliardów złotych - mówił Donald Tusk na nagraniu, które pojawiło się na platformie X.

Tusk o alternatywie dla programu SAFE: Nie ma czasu na kombinacje

Premier przypomniał następnie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i prezesowi Narodowego Banku Polskiego (NBP), że "wokół jest wojna". - Ta sytuacja wymaga najwyższej powagi i odpowiedzialności - zaznaczył.

- Nie ma mowy o jakichś politycznych gierkach. Wczoraj słuchałem waszego wystąpienia z narastającym zdumieniem. (...) Ja mam tutaj list prezesa Narodowego Banku Polskiego z grudnia, sprzed dwóch miesięcy, w którym pisze, że NBP poniósł straty w 2024, 2025 roku - dodał.

Donald Tusk przytoczył, że w liście Adama Glapińskiego zwrócono uwagę, iż "w 2024 roku przekroczyła ta strata 60 miliardów złotych, a na koniec 2025 roku zbliżyła się do 100 miliardów". - Pan prezes napisał drukowanymi literami: "Nie można również wykluczyć straty NBP w kolejnych latach" - przytoczył Tusk.

- No to jak to jest? Albo dla naszych rządów pieniędzy nigdy nie było z NBP, bo są gigantyczne straty i nagle po wizycie u pana prezydenta pojawiają się jakieś cudowne możliwości. Jeśli to jest prawda, to oczekujemy bardzo konkretnych i precyzyjnych informacji na ten temat, bo to są naprawdę poważne kwestie - mówił.

Donald Tusk zaprezentował "trzy postulaty" do Karola Nawrockiego i Adama Glapińskiego

Premier Polski dodał następnie, że ma "trzy postulaty". - Pierwszy: Proszę natychmiast podpisać SAFE, tu nie można zmarnować ani godziny. Drugi postulat: Precyzyjna informacja o faktycznych możliwościach finansowych NBP i o projekcie, jak wykorzystać te pieniądze - wymienił szef rządu.

- I trzeci postulat: Niech to polskie złoto, bo to nie jest złoto panów Nawrockiego, Glapińskiego czy Tuska, które jest dzisiaj rozsiane po bankach w kilku miejscach na świecie, wróci wreszcie do kraju - zakończył.

Donald Tusk podsumował całe nagranie słowami: "Liczę na szybkie decyzje i szybkie odpowiedzi".

Prezydent zapowiedział "polskie SAFE 0 proc."

Przypomnijmy, że propozycja "polskiego SAFE 0 proc." została ogłoszona po środowym spotkaniu prezydenta z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim, które miało na celu znalezienie "korzystnej, suwerennej, bezpiecznej, dobrej i efektywnej alternatywy dla SAFE".

- Dzisiaj po tygodniach spotkań ekspertów w Kancelarii Prezydenta, ale także działaniach prezesa NBP Adama Glapińskiego, doszło do mojego spotkania z prezesem Glapińskim, na którym dyskutowaliśmy o polskim SAFE 0 proc. - tłumaczył prezydent w środę.

Karol Nawrocki zapowiedział wówczas również, że jeśli zajdzie taka potrzeba, Kancelaria Prezydenta wystąpi z własną inicjatywą ustawodawczą, aby usprawnić cały proces.

Prezydent wyraził także nadzieję, że kwestie bezpieczeństwa narodowego, które powinny łączyć wszystkie środowiska polityczne, pozwolą na przyjęcie takiego projektu w parlamencie w drodze konsensusu.

Kosiniak-Kamysz o alternatywie dla SAFE: Wojsko Polskie tylko na tym zyska

Na temat propozycji Karola Nawrockiego i Adama Glapińskiego wypowiedział się między innymi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Opublikował on na platformie X wpis, w którym zaznaczył, że "program SAFE daje najszybsze i konkretne środki na modernizację polskiej armii".

"Dlatego wojskowi, przemysł zbrojeniowy oraz wszyscy, którym na sercu leży wzmocnienie siły naszej armii, apelują i liczą na podpis pod ustawą przez prezydenta" - zaznaczył.

Wicepremier dodał następnie, że "jeśli jednak pojawią się kolejne instrumenty finansowania armii, Wojsko Polskie tylko na tym zyska". "Nie jako alternatywa dla SAFE, ale dodatkowe środki wzmacniające bezpieczeństwo" - zakończył szef resortu obrony.

