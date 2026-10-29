Tusk odpowiedział Kaczyńskiemu, chodzi o UE. "Tak się zaczyna katastrofa"

W skrócie Premier Donald Tusk ostrzegł, że wybory w 2027 roku będą wstępem do referendum, w którym Polacy zdecydują o pozostaniu lub wyjściu z Unii Europejskiej.

Jarosław Kaczyński w Krynicy zasugerował zastosowanie "twardej metody" wobec Unii Europejskiej, która może obejmować negocjacje warunków wyjścia Polski ze Wspólnoty.

Premier podkreślił korzyści z członkostwa w UE, wskazując na trzykrotny wzrost gospodarki od 2004 roku oraz ostrzegł, że wyjście z Unii byłoby "prezentem dla Moskwy".

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Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym odniósł się do ostatniej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na temat Unii Europejskiej.

- Wybory w 2027 roku będą wstępem do referendum, czy Polska pozostanie w Unii Europejskiej, czy z niej wychodzi - wskazał premier.

- Wtedy, kiedy oni (partie prawicowe - red.) będą mieli władzę, a władzę będą mieli wyłącznie razem, no bo są osobno za słabi, to zwolennicy wyjścia z Unii Europejskiej, partie prorosyjskie, politycy jawnie prorosyjscy, zyskają przewagę, zyskają moc sprawczą i na pewno nie zawahają się, aby rozpocząć ten proces wychodzenia - dodał.

Tusk o przyszłości Polski w Unii Europejskiej. "Tak się zaczyna katastrofa"

Szef rządu wskazał, że w jego ocenie proces ten "może zacząć się tak, jak to właśnie niedawno ogłosił Kaczyński". - Będziemy renegocjować, rozpoczniemy jakieś twarde rozmowy i że będą to rozmowy na temat warunków wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Tak się zaczyna katastrofa - podkreślił.

Premier zaznaczył przy tym, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż "nie każdy myśli o tym, jakie są prawdziwe konsekwencje wyborów politycznych". - Chciałbym i będę to głośno powtarzał, żeby nikt już nie mógł udawać przed samym sobą, że nie wie, o co się gra toczy, o jaką stawkę - mówił.

- Między innymi o to, czy Polska będzie częścią Unii Europejskiej, a jest dzisiaj jednym z liderów Unii Europejskiej, czy znowu wtrącą nas w otchłań samotności i ryzyka, o których nie muszę dzisiaj mówić, bo wszyscy widzimy, co się dzieje na wschód od polskiej granicy. Tak, to będą wybory także o tym - kontynuował.

Donald Tusk zaapelował jednocześnie do Polaków, aby ci pamiętali i notowali "każde słowo Kaczyńskiego, Mentzen, Brauna czy Nawrockiego". - Każde słowo o Unii Europejskiej, bo z tego układa się właśnie taki obraz. Obraz determinacji tych ludzi, aby Polska była znowu poza Europą. Musimy być razem - zaznaczył.

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Premier zaapelował do Polaków: Wszystkie spory powinny być unieważnione

- Wszystkie spory powinny być unieważnione wtedy, kiedy stawką jest polskie bezpieczeństwo, Unia Europejska, wolności i prawa obywatelskie. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że właśnie ta stawka jest wysoka i absolutnie fundamentalna. Pamiętajmy o tym - zaapelował premier

Dodajmy, że szef rządu w nagraniu wymienił też gospodarcze korzyści wynikające z członkostwa Warszawy w Unii Europejskiej. Jak zaznaczył, od 2004 roku polska gospodarka urosła nominalnie trzykrotnie, a eksport do Europy zwiększył się dwunastokrotnie. Jak podkreślił, kraj uzyskał z unijnego budżetu netto ponad 160 mld euro.

- I to wszystko zainwestowaliśmy we wszystkie dziedziny życia w Polsce właściwie, dzięki czemu dzisiaj Polska uchodzi za kraj absolutnego sukcesu - ocenił.

Tusk zwrócił ponadto uwagę na obecną sytuację geopolityczną na świecie, a w szczególności na trwającą za naszą wschodnią granicą wojnę w Ukrainie. Jak podkreślił, "dla Moskwy ewentualne wyjście Polski z Unii Europejskiej byłoby jednym z największych prezentów".

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Kaczyński mówił o Unii Europejskiej. "Wszystko zaczyna się od rokowań"

Przypomnijmy, że w środę w Krynicy prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o obecnej sytuacji i przyszłości Unii Europejskiej. Polityk wspomniał o kilku metodach, które jego zdaniem pozwoliłby wprowadzić zmiany we Wspólnocie.

Kaczyński wśród wspomnianych metod wymienił między innymi oddziaływanie na opinię publiczną, nowy traktat z opóźnionym okresem wejścia w życie czy tzw. metodę twardą i ryzykowną. W tym kontekście dodał, że "w końcowych przepisach Traktatu o Unii Europejskiej, a później także i w tych o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, są przepisy mówiące o tym, na jakich zasadach państwo może wyjść z UE".

- To wszystko zaczyna się od rokowań i po prostu trzeba zacząć te rokowania. Twarda metoda, ryzykowna, ale jest naprawdę tak źle, tak bardzo źle, że warto zastosować i taką metodę, jeśli by te inne nie dały rezultatu - powiedział.

Niedługo po tej wypowiedzi Donald Tusk opublikował wpis na platformie X, w którym stwierdził, że "Jarosław Kaczyński ogłosił, iż Polska powinna zacząć rokowania o warunkach wyjścia z Unii Europejskiej".

Na post Tuska odpowiedział wówczas sam Kaczyński, który stwierdził, że premier "jak zwykle kłamie". Ponadto dodał, że "Unia Europejska jest potrzebna, ale wymaga gruntownej reformy".



